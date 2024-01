FOTO: Koledniki voščili za praznik svetih treh kraljev

7.1.2024 | 14:00

Koledniki iz Orehovca pri eni od domačij v Orehovcu

Kostanjeviški koledniki so začeli v Ostrogu.

Koledniki iz Podbočja pred cerkvijo v Podbočju

Matjaž Jurečič je v cerkvi v Podbočju, potem ko so pred cerkvijo koledniki s pesmijo naznanili prihod svetih treh kraljev, podobice slednjih postavil k hlevčku z rojenim detetom. (Foto: M. L.).

Orehovec, Kostanjevica na Krki, Podbočje - Na predvečer svetih treh kraljev so v Orehovcu (pri Kostanjevici na Krki) koledniki po dolgoletni navadi šli z zvezdo od hiše do hiše in zapeli pri vhodih in voščili ljudem, ki so odpirali vrata in jim ponudili kaj v zahvalo.

Kot je povedal Franc Štokar, eden od kolednikov, so koledniki iz Orehovca najstarejša delujoča koledniška skupina na kostanjeviškem območju. Koledniki na predvečer svetih treh kraljev obiščejo sedemdeset do osemdeset hiš v naseljih Grič, Orehovec ter delno Zaboršt in Vodenice.

Zvezda, s kateri prinašajo praznično voščilo, je po pripovedovanju iz okrog leta 1920.

Naredil jo je obrtnik Strašek iz Kostanjevice na Krki iz sedanje Oražnove ulice. Na kovinski okvir zvede je pritrjen votel lesen ročaj, ki ima v sredini po celi dolžini vrtljivo palčko.

Okvir zvezde prekriva raznobarvni krep papir.

V zvezdi, ko jo nosijo, gorita sveči. Tisti, ki drži zvezdo, vrti palčko v sredini ročaja. Vrtenje se prenaša na figurice jezdecev v notranjosti zvezde in tako nastajajo sence, ki s premikanjem dajejo vtis gibanja jezdecev, kot je povedal Štokar.

Prav takrat, ko so od hiše do hiše peli orehovsški koledniki, so s pesmijo prinašali praznično voščilo v svojih krajih tudi koledniki iz Kostanjevice na Krki. Tokratno koledovanje so začeli z voščilom družini Tomaža Črtaliča v Ostrogu. Da so najprej zapeli pri tej hiši, je poseben razlog. Tomaž je včasih pel z njimi. Drugo, zaradi česar so prišli sem v Ostrog, pa so jaslice, ki jih je Tomaž postavil v domači hiši. V jaslice je postavil izjemno veliko najrazličnejših figuric, povezanih s svetopisemskim poročilom o Jezusovem rojstvu, vse te podobice ljudi in živali pa je izjemno natančno izdelal iz gline. Tako ustvarjeni simbolizirani sveti deželi so se poklonili kostanjeviški koledniki, potem, ko so odpeli in preden so sedli za bogato obloženo mizo, ki jim jo je pripravila Tomaževa družina.

Tudi Kostanjeviški koledniki so voščili z zvezdo, ki je manj bleščeča od omenjene orehovške, ima pa podoben mehanizem za ustvarjanje gibanja senc.

Tudi tokrat so na predvečer praznika svetih treh kraljev peli koledniki iz Podbočja. Kot so povedali, pojejo v skoraj vseh vaseh krajevne skupnosti. Včasih so peli pri vsaki hišo in so imeli več skupin.

»Od koronskega časa naprej smo začeli peti po središčih vasi. Ljudje se zberejo na določenem kraju v vaseh, nas pričakajo, in mi tam zapojemo,« so povedali.

Tako koledniki obiščejo vasi Hrastek, Dol, Šutna, Pristava, Dobrava, Sveti Križ – Podbočje, Brod, Veliko Mraševo, Malo Mraševo in Kalce-Naklo.

V Podbočju so se domačini v pričakovanju prihoda svojih kolednikov zbrali tudi pred cerkvijo, ki je vsa v znamenju božično-novoletnih praznikov in bo taka ostala vse tja do svečnice. V cerkvi so namreč zelo lepe jaslice. Postavila sta jih Matjaž Jurečič in Viki Baznik. Z njimi sta pričarala sveto deželo in Jezusovo rojstvo, hkrati pa sta se z izdelanimi pomanjšanimi cerkvami in drugimi objekti ter mnogimi drugimi podrobnostmi poklonila domači pokrajini, njenim ljudem, tukajšnji kulturni in gospodarski tradiciji in vsakdanjemu življenju v teh krajih.

M. L.

Galerija