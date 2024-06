posavje

Gostinski lokal pri Bazenu Sevnica z novo podobo

17.6.2024 | 09:20 | M. K.

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Zaključena je obnova terase gostinskega lokala pri Bazenu Sevnica. Terasa, ki je sestavni del bazenskega kompleksa, je bila po tridesetih letih prvič celovito prenovljena, so zapisali na Občini Sevnica.

Občina je v letih 2019 in 2020 celovito obnovila bazensko školjko, bazensko ploščad in strojnico za pripravo vode. Po tej naložbi, vredni okoli 1.100.000 evrov, sevniški bazen v zadnjih letih beleži rekordno število obiskovalcev. V letu 2022 je bila na objektu zamenjana strešna kritina, v letu 2023 pa so bile na streho Bazena Sevnica umeščene tudi sončne celice, ki prihranijo delež stroškov dobave električne energije iz omrežja.

Celovita obnova gostinskega lokala

Občina Sevnica se je nato lotila prenove zunanjih površin lokala, ki je potekala v dveh fazah. V sklopu prve faze so bile v lanskem letu urejene nove vodne in elektro inštalacije, na terasi pa so bili zamenjani tlaki.

V letošnjem letu je bil v sklopu obnovitvenih del urejen nov zunanji gostinski objekt z novim točilnim pultom in gostinskimi elementi ter opremo, urejen je bil tudi nov nadstrešek z navezavo na skladiščni prostor. Zunanji gostinski objekt je sezdaj primerno zaščiten pred vremenskimi vplivi, z dodano vezno stekleno ploščo med zunanjim objektom in vhodom v notranji del lokala pa je podaljšan tudi ostrešen del terase. Celotna terasa je na novo osvetljena z varčnimi LED lučmi, sporočajo z občine.

Kjer se gostinska terasa stika z bazenskimi površinami, so urejena nova premična vrata. Prehod je po novem prilagojen tudi za osebe z oviranostmi in družine z vozički. Z odstranitvijo stebrov, ki niso imeli nosilne funkcije, so pridobili dodatni prostor, ki omogoča bolj smiselno postavitev gostinskega pohištva - tega bo v naslednjem obdobju uredil najemnik gostinskega lokala.

Pestro poletno dogajanje

Upravljavec bazena, KŠTM Sevnica, sicer tam pripravlja raznolike poletne programe za aktivno preživljanje prostega časa na bazenu. Lokal pri Bazenu Sevnica bo letos poleti prizorišče tudi tradicionalne Kitariade. Koncerti bodo 14. junija, 5. julija in 30. avgusta.

