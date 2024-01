Katoliki in evangeličani obeležujejo praznik svetih treh kraljev

6.1.2024 | 09:40

Koledniki (Foto: arhiv DL)

Katoliki in evangeličani danes obeležuje praznik Gospodovega razglašenja, imenovan tudi praznik svetih treh kraljev. Z njim se spominjajo prihoda kraljevih odposlancev, ki so prišli v Betlehem preverit, ali se je na božič res rodil Jezus Kristus. Po ljudskem izročilu so za praznik značilni koledniki. Ti bodo v ponedeljek obiskali tudi DZ in predsednico republike.

Praznik svetih treh kraljev, 6. januar, je povezan z zapisom v Svetem pismu, da je vladar Judeje Herod takrat, ko je slišal za Jezusovo rojstvo, poslal učenjake preverit, ali se je res rodil obljubljeni odrešenik. Pri tem je učenjake vodila zvezda.

V Svetem pismu število učenjakov, ki jih je poslal Herod, ni navedeno. Matejev evangelij navaja le, da so novorojenemu detetu prinesli troje daril, in sicer zlato, kadilo in miro. Od tod izvira sklep, da so bili darovalci trije, iz legend pa izhajajo tudi njihova imena - Gašper, Miha in Boltežar.

Na predvečer praznika je v navadi kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše. Na vhodna vrata tudi napišejo začetnice imen treh kraljev, skupaj z letnico novega leta, denimo 20 + G + M + B + 23.

V svete tri kralje so oblečeni tudi trikraljevski koledniki, ki so v ljudski dediščini značilni za današnji praznik. Obiskujejo domove, prepevajo voščilne obredne pesmi in nad hiše kličejo blagoslov. V ponedeljek bo kolednike Misijonskega središča Slovenije sprejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa bo v ponedeljek sprejela kolednike iz župnije Luče ob Savinji.

STA; M. K.