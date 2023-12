17. novoletni Festival narodno-zabavne glasbe Dolenjske Toplice

28.12.2023 | 11:30

Ansambel Jarica z zlatim termalčkom

Ansambel Dolenjski veseljaki s srebrnim termalčkom

Ansambel Gašperja Mirnika z bronastim termalčkom

Nagrado Jožeta Skubica je prejel Ansambel Lesarji.

Dolenjske Toplice - V Kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice so v torek že 17. leto zapored priredili novoletni festival narodno-zabavne glasbe Dolenjske Toplice. Udeležilo se ga je šest ansamblov, ki so se predstavili z eno avtorsko skladbo in eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe, so sporočili s topliške občine. Prireditev je povezoval Žiga Deršek.

Glavno nagrado festivala – zlati termalček je prejel Ansambel Jarica, ki se je predstavil z lastno skladbo »Zaljubljeni mornar« ob njem pa so nastopili še Ansambel Dolenjski veseljaki z lastno skladbo »Jaz pa nisem tak«, Ansambel Občutek s skladbo »Vse bi rade«, Ansambel Gašperja Mirnika z »Mojo harmoniko«, Ansambel Kiper z »Najino zimo« in Ansambel Lesarji z lastno skladbo »Izbrala si je lesarja«.

Med tekmovanjem so obiskovalce s humorističnim vložkom nasmejali člani domačega društva Mlada Zarja. Po nastopu ansamblov je občinstvo oddalo svoje glasovnice, med čakanjem na razglasitev rezultatov festivala pa je s slovenskimi popevkami nastopila pevka Klara Klemenčič ob spremljavi Alexa Zorka na kitari.

Podeljene nagrade:

Zlati termalček – Ansambel Jarica

Srebrni termalček – Ansambel Dolenjski veseljaki

Bronasti termalček – Ansambel Gašperja Mirnika

Nagrade strokovne žirije:

Priznanje za najboljše besedilo – Matej Kocjančič

Priznanje za najboljšo melodijo – Peter Fink

Poleg priznanja sta avtorja skladb dobila denarno nagrado, ki jo podeljuje SAZAS. Priznanji je podelil predstavnik združenja Rok Lunaček.

Pokal za najboljšo instrumentalno izvedbo – Ansambel Gašperja Mirnika

Pokal za najboljšo vokalno izvedbo – Ansambel Kiper

Pokal za najbolj izviren nastop – Ansambel Občutek

Nagrada Jožeta Skubica za izvirnost pa je šla v roke Ansamblu Lesarji, so še sporočili s topliške občine.

Foto: Občina Dolenjske Toplice