Romske hiške niso odstranili, so pa zorali občinski travnik

20.12.2023 | 16:40

Občinski travnik ob Trdinovi cesti je danes zoran in je postal njiva. Romska črna gradnja, mobilna hišica (v ozadju) za zdaj ostaja.

Občinarji skupaj z delavci EDŠ in redarjem zjutraj ob začetku del na Trdinovi cesti.

Delavci EDŠ so še počistili ostanke nesnega ob potoku Kaluder.

Šentjernej - Danes okrog pol osme zjutraj, ko je bil še mrak, ko so se na Trdinovo cesto, kjer že leta stoji največje romsko naselje v občini Šentjernej z dobrimi sto prebivalci, pripeljali delavci Javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej - z bagrom, prikolico in velikim plugom, da bi z občinskega parcele oz. travnika odstranili in odpeljali vso navlako, za katero so »zaslužni« Romi.

Občina z županom Jožetom Simončičem na čelu je namreč pred dobrim tednom dni od njih zahtevala, v skladu s 7. členom Zakona o kmetijskem zemljišču poziva povzročitelje onesnaževanja oz. degradiranja, da v osmih dneh odstranijo vse objekte in naprave ter vzpostavijo prejšnje stanje zemljišča, tako da bo omogočena raba zemljišča za kmetijsko dejavnost. V nasprotnem primeru bo lastnica nepremičnine, torej Občina Šentjernej, odstranila odpadke in vzpostavila primernost zemljišča na stroške povzročitelja škode.

V tem času so Romi dosti odpadkov, od starih in odsluženih avtomobilov, traktorjev, priključkov, prikolic, hladilnikov kablov, smeti in plastike, res pospravili in odpeljali na zbirno reciklažni center, ostanke so danes pobrali delavci EDŠ.

Kaj bodo posadili na njivi, bodo še videli

A občinski travnik, ki je kmetijsko zemljišče, od danes ni več travnik, ampak njiva. Občina se je odločila, da bo kmetovala in je travnik zorala. Ko je traktorist pričel z delom, je to povzročilo slabo voljo in začudenje med Romi, ki so sicer mirno opazovali dogajanje, ko so počasi prihajali ven v mrzlo jutro.

Valentin Brajdič, romski svetnik

Romski svetnik Valentin Brajdič je menil, da je to traparija. »Namesto da bi se tu igrali naši otroci, ki ob prometni cestni skozi naselje že tako nimajo svojega prostora, in da bi na travniku raje postavili kontejner, kjer bi deloval romski vrtec, orjejo njivo. Kaj bodo zdaj tam posadili?« se je spraševal. Nekateri Romi so ugibali, da bo to koruza, krompir, morda celo banane …, so se smejali.

A vse je potekalo mirno, prisoten je bil medobčinski redar, pripeljala se je tudi policija. Bolj »vroče« pa je postalo, ko se je občina odločila prekopati pot do nove hiške na občinskem travniku, nove črne gradnje, ki se je pojavila letos avgusta. Pospravili so pesek in skopali širok jarek, da se po poti ne da več priti do hiške, in takrat se jih je zbralo preko 20, dva Roma sta se pripeljala s kombijem, da bi to preprečila.

"Upamo, da bodo organi ustrezno ukrepali"

Skopan širok jarek preprečuje dostop do romske hiške, ki na občniskem travniku stoji že od poletja. (Foto: J. S.)

Kot pove župan Jože Simončič, je takoj poklical na številko 113 in prijavil motenje lastninske pravice. Policija je prišla, a na privatni lastnini ni ukrepala.

»Hiške, ki je na našem zemljišču, nismo zdaj odstranili, ker v njej živijo Romi. Smo pa zadevo prijavili policiji in upamo, da bo ta oz. tožilstvo ukrepalo, kot je treba, da postopki tečejo. Z današnjim dejanjem pa smo dali jasno sporočilo, da hočemo upravljati s svojo lastnino, da ne dovoljujemo zlorab in tuje okupacije zemljišča,« je dejal župan Jože Simočič.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija