Uspešen dan za dolenjske rokometaše, tudi Dobovi prva zmaga

10.12.2023 | 11:00

Fotografije so s tekme krkašev s Slovenj Gradcem. (Foto: Aljaž Sešelj)

V 12. krogu lige NLB so zmage zabeležile ekipe Krke, Trima, Rika, prvič tudi Dobove, izgubili so le igralci Sviša.

Slovenj Gradec - Krka 25:34 (14:16)

Rokometaši Krke so v gosteh premagali Slovenj Gradec s 34:25 (16:14).

* Športna dvorana, gledalcev 550, sodnika: Palačković in Backović.

* Slovenj Gradec: Leben, Marković, Smolnikar, Cvetko 3, Cokan, Milenković 2, Majcen, Štaleker 1 (1), Levc 6 (3), Šol 1, Kotar, Svečko 1, Pandev 6, Eskeričić 4, Saleznik, Štumpfl 1.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško, Avsec 9, Muhič, Rašo 7 (1), Ščuka 1, Vukić 2, Stanojević, Rašo 1, Zajc, Nikolić 5, Lavrič, Kukman 5 (1), Matko, Horvat 4.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 4 (4), Krka 3 (2).

* Izključitve: Slovenj Gradec 10, Krka 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Evropska Krka je po zaslugi udarnega konca prvega in začetka drugega polčasa prišla do pete zmage v sezoni in 15. točke. S tem so se varovanci Mirka Skoka na lestvici dvignili nad Jeruzalem Ormož, ki ga v nedeljo čaka dvoboj proti Celju. Slovenj Gradec je ostal v spodnji polovici lestvice pri desetih točkah.

V zelo izenačenem prvem delu si nihče ni priigral večje prednosti. Gostje so sicer vseskozi malce gledali v hrbet domačim, a so na odmor odšli s prednostjo dveh golov.

V drugem delu so Novomeščani s hitrim delnim izidom 3:0 povedli za pet golov (19:14) in začeli nadzirati dogajanje na koroškem parketu. Kristian Eskeričić je z nekaj zaporednimi zadetki še držal stik z Dolenjci, a je prednost po golu Leona Raša v 44. minuti prvič narasla na +7.

Gosti so si nato privoščili nekaj izključitev, s čimer so so varovanci Nenada Maksića približali na štiri gole. Upanje pa je hitro splahnelo, saj je Krka deset minut pred koncem povedla za sedem golov in odločila dvoboj v svojo korist.

Pri gostih sta bila najbolj razpoložena Jernej Avsec in Rašo, ki sta dosegla devet oziroma sedem golov. Pri domačih sta Vid Levc in Matija Pandev dosegla po šest golov.

V naslednjem krogu Krko čaka domač obračun proti Kopru.

Ljubljana - Trimo Trebnje 27:35 (12:19)

Rokometaši trebanjskega Trima so v gosteh premagali Ljubljano s 35:27 (19:12).

* Dvorana na Galjevici, gledalcev 150, sodnika: Kržan in Miklavčič.

* Ljubljana: Mlakar, Gaberc, Lukman 1, Vrbinc, Jaklič 2, Novak 2, Brulec, Nosan 1, Kamnikar 1, Makivić 1, Kamenicki 3 (1), Lukman 6 (4), Pernovšek 1 (1), Gombač 1, Tomšič 2 (1), Ključanin 6 (1).

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 1, Višček 2, Didovič 1, Jurečič 9 (4), Kotar 5, Udovič, Miklavec 5 (1), Grmšek 2, Grbić 5, Cingesar 1, Nešić 2, Krešić 2, Ćorsović.

* Sedemmetrovke: Ljubljana 10 (8), Trimo Trebnje 5 (5).

* Izključitve: Ljubljana 16, Trimo Trebnje 12 minut.

* Rdeči karton: Jaklič (22.).

Trebanjci so po zmagi na Galjevici zadržali prvo mesto na razpredelnici. Drugouvrščeni Velenjčani imajo eno, tretjeuvrščeni Celjani, ki bodo v nedeljo gostili Ormožane, pa tri točke zaostanka. Ljubljančani po desetem porazu ostajajo na 12. mestu.

Favorizirani Dolenjci so šele v končnici prvega polčasa uveljavili vse svoje prednosti, z zelo učinkovito predstavo so se na veliki odmor odpravili sedmimi goli prednosti (19:12). V začetku drugega polčasa so hitro povedli za deset golov (24:14) in razrešili vse dvome o zmagi.

Pri Trebanjcih je bil najbolj učinkovit Jan Jurečič z devetimi goli, pri Ljubljančanih pa sta Jure Lukman in Lun Ključanin dosegla po šest zadetkov.

Trebanjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Riko Ribnico, ljubljanska pa bo gostovala v Stični.

Riko Ribnica - Škofljica 39:30 (24:12)

Rokometaši Rika Ribnice so premagali Škofljico z 39:30 (24:12).

* ŠC Ribnica, gledalcev 210, sodnika: Žitnik in Kavalar.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Pogorelec 1, Mihelič 2, Žagar 6, Ljevar 8, Pirnat, Begić Zbačnik 6 (3), Skol, Cimerman 7, Đekić, Knavs 3 (1), Zakrajšek, Nosan 2, Grebenc, Hrastnik 4.

* Škofljica: Mlakar, Lipužič, Dolinšek Kogoj, Kljun 2, Levstek 2, Gliha 2, Ju. Rot 7 (1), Pangerc 1, Lešek 1, Krese 2 (2), Nosan 6, Šnajdar 2, Etling 1, Pangerc 3, Drnovšek, Jo. Rot 1 (1).

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (4), Škofljica 6 (4).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Škofljica 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so zanesljivo premagali tekmece iz predmestja Ljubljane. Po šesti zmagi so zadržali šesto mesto v 14-članski elitni domači ligi, osmoljenci včerajšnjega obračuna pa deseto mesto.

Domači rokometaši so temelje za zmago postavili v prvi polovici tekme. V tem obdobju so povsem zasenčili tekmece, tik pred odhodom na veliki odmor so si priigrali kar 13 golov prednosti (23:10). V drugem polčasu so zavoljo prevelike kakovostne razlike malenkostno popustili, a brez težav osvojili načrtovani točki.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Leon Ljevar z osmimi in Brin Cimerman s sedmimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Gašper Dobaj s 14 obrambami. Juš Rot je za goste dosegel sedem, Blaž Nosan pa šest zadetkov.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem.

Dobova - Urbanscape Loka 31:30 (14:15)

Rokometaši Dobove so premagali Urbanscape Loko z 31:30 (14:15).

* Športna dvorana, gledalcev 120, sodnika: Cestnik in Cankar.

* Dobova: Grudnik, Pauković, Žitković, Suban 1, Gerjovič, Stunković, Romih 8, Pintar 3, Maslovar, Rantah 10 (4), Mladkovič 3, Ferenčak 3, Kozolić 3, Maček, Mataić.

* Urbanscape Loka: Stanojlović, Juričan, Soršak 8, Dolenc 3 (1), Mihelič 1, Latković 6, Mali, A. Jesenko 4 (1), Stopar 4, Strehar, Klemenčič 2, Šilc, Bulovič 2, Atanasov

* Sedemmetrovke: Dobova 6 (4), Urbanscape Loka 5 (2).

* Izključitve: Dobova 12, Urbanscape Loka 14 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Posavja so dosegli prvo zmago v ligi NLB. Po enajstih porazih v nizu so po hudem in izenačenem boju ter dramatični končnici premagali tekmece iz Škofje Loke.

V Dobovi se je od prve do zadnje minute "prašilo na vse strani". V začetku drugega polčasa so Gorenjci povedli za tri gole (22:19), a so izbranci domačega trenerja Damjana Radanovića hitro nevtralizirali zaostanek in izenačili na 24:24.

V napeti končnici so odločale malenkosti in navdihi posameznikov, več tovrstnih igralcev je bilo na strani gostiteljev. Izstopala sta Nik Rantah z desetimi in Mitja Romih z osmimi doseženimi goli, bržkone odločilen gol za vodstvo z 31:29 pa je zabil Denis Ferenčak.

Pri bledih Škofjeločanih sta bila najbolj učinkovita Jaka Soršak z osmimi in Mirko Latković s šestimi zadetki.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala pri LL Grosist Slovanu.

Koper - Sviš Ivančna Gorica 32:26 (17:12)

Rokometaši Kopra so premagali Sviš Ivančno Gorico z 32:26 (17:12).

* Dvorana Bonfika, gledalcev 200, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Poklar 3, Konjevič 2, Bekrić 6, Moljk, Beganović, Muminović, Groff, Zugan 6, Sanabor, Makuc 6, Kete 5, Breznikar 4, Bratkovič.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 5, Justin 2, Tekavčič 1, Stopar, Kutnar 1, Pirnat 2, Grum 3, Marojević 5 (1), Sašek, Bradač, Korošec 1, Kompare, Košir 2, Vidmar 4.

* Sedemmetrovke: Koper /, Sviš Ivančna Gorica 1 (1).

* Izključitve: Koper 10, Sviš Ivančna Gorica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Koprčani so se po šesti zmagi po številu točk izenačili s poraženci včerajšnje medsebojne tekme iz Ivančne Gorice, oboji so trdno zasidrani na sredini razpredelnice.

Primorci so vodili od prve do zadnje minute. Hitro so povedli z 11:6, njihova najvišja prednost v prvem polčasu pa je znašala šest golov (16:10).

V drugi polovici tekme so oplemenitili svojo prednost, po vodstvu z osmimi goli na sredini drugega polčasa (27:19) pa je bilo vsem jasno, da bo zmagala ostala na Obali.

Pri gostiteljih sta bila najbolj učinkovita Benjamin Bekrić in Dani Zugan. Oba sta dosegla po šest golov. Benjamin Cirar in Marko Marojević sta pri gostih dosegla po pet zadetkov.

Koprska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu, ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostila Ljubljano.

* Izidi, 12. krog:

- sobota, 9. december:

Slovenj Gradec - Krka 25:34 (14:16)

Gorenje Velenje - LL Grosist Slovan 33:29 (21:15)

Dobova - Urbanscape Loka 31:30 (14:15)

Riko Ribnica - Škofljica 39:30 (24:12)

Ljubljana - Trimo Trebnje 27:35 (12:19)

Koper - Sviš Ivančna Gorica 32:26 (17:12)

- nedelja, 10. december:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 12 11 0 1 395:301 22

2. Gorenje Velenje 12 10 1 1 376:306 21

3. Celje Pivovarna Laško 11 9 1 1 363:304 19

4. Krka 12 6 3 3 352:315 15

5. Jeruzalem Ormož 11 7 1 3 297:294 15

6. Riko Ribnica 12 6 2 4 399:372 14

7. Koper 12 6 0 6 341:331 12

8. Sviš Ivančna Gorica 12 5 2 5 342:346 12

9. Slovenj Gradec 12 4 2 6 338:357 10

10. Škofljica 12 4 1 7 318:351 9

11. Urbanscape Loka 12 3 2 7 347:382 8

12. Ljubljana 12 2 0 10 320:392 4

13. LL Grosist Slovan 12 1 1 10 317:361 3

14. Dobova 12 1 0 11 289:382 2

STA; M. K.