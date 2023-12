Barvita razstava - otroška likovna ustvarjalnica v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

5.12.2023 | 14:00

Mirna Peč - V avli Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči so včeraj popoldne odprli razstavo 17. otroške likovne ustvarjalnice z naslovom »Iz mirnopeške pokrajine«. Razstavo je pripravila Osnovna šola Toneta Pavčka pod vodstvom Aleše Sušnik Škedelj. V likovni ustvarjalnici je sodelovalo 12 osnovnih šol. Tokratni poudarek je bil na slikanju v akvarelu poljubnih odtenkov ene barve z detajlom črtne risbe v geometrijskem liku. Izhodišče za motiv je bila pokrajina globodolske ravnine z domišljijsko vsebino na temo knjige Mirnopečana Lojza Kastelica »Hiperborejci v naših krajih«.

Tudi letos je nastajanje likovnih izdelkov obogatil prispevek umetnostnega zgodovinarja Jožefa Matijevića, ki je podal svojo strokovno oceno nastalih likovnih del. Na prireditvi sta zbrane nagovorila pomočnica ravnateljice Sanja Pavlinić Vidic in domači župan Andrej Kastelic. Otvoritev je bila obogatena s spremljevalnim kulturnim programom, v katerem so se izkazale mirnopeške učenke in pevec Fabjan. Priznanja so prejeli tako mladi ustvarjalci kot tudi njihovi mentorji. Odprtje likovne delavnice sovpada z veselim dnevom kulture, razstava bo odprta do konca februarja.

L. B.

Foto: Klemen Kramar

