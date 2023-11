Na Akademiji strojništva nagrada za Medletove

24.11.2023 | 09:00

Foto: Akademija strojništva

Ljubljana/Novo mesto - Na sredini Akademiji strojništva so nagrado za globalno prodornost slovenskega inženirstva podelili Tomažu Kmeclu, direktor podjetja Kolektor Etra, nagrado za življenjsko delo pa profesorju Janezu Diaciju, upokojenemu profesorju Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Nagrado iz roda v rod si inženirstvo utira pot sta medtem prejeli družinski podjetji Roletarstvo Medle in Senčila Medle iz Novega mesta, so sporočili organizatorji.

Akademija strojništva v organizaciji Zveze strojnih inženirjev Slovenije in v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem kovinske industrije ter z ljubljansko fakulteto za strojništvo vzpodbuja in povezuje inženirje strojništva ter krepi ugled te stroke.

IZ OBRAZLOŽITVE NAGRADE DRUŽINI MEDLE

Inženirstvo je navdihovalo ljudi v vseh obdobjih, napredek pa je možen le z deljenjem dobre izkušnje drugim, saj se le-ta podvoji. Nagrado iz roda v rod si inženirstvo utira pot sta prejeli podjetji Roletarstvo Medle in Senčila Medle.

Podjetniško zgodbo družine Medle je pred več kot 40 leti začel pisati Alojz Medle, ki je v garaži družinske hiše odprl manjšo proizvodnjo. Skupaj s podjetjem sta rasla tudi sinova Gorazd in Robert, ki sta že od malih nog pomagala pri raznih opravilih. Sin Gorazd je v dogovoru s starši odprl svoje podjetje Senčila Medle, mlajši sin Robert je prevzel očetovo podjetje Roletarstvo Medle. Da je podjetništvo močno zasidrano v družini Medle, kaže že tretja generacija.

M. K.