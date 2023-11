Po 19 letih: Šmarjetke so se poslovile

7.11.2023 | 09:40

Šmarjetke so zadnjič javno nastopile na nedavni prireditvi Zahvala jeseni v kulturnem domu v Šmarjeti. (Foto: L. M.)

Šmarjeta - Na nedavni prireditvi Pozdrav jeseni so bile veliko pozornosti deležne ljudske pevke Šmarjetke, ki so se prvič zbrale leta 2004, tokrat pa so nastopile zadnjič.

Ničkolikokrat so razveselile domačine s svojim petjem, udeleževale pa so se tudi srečanj ljudskega petja in dogodkov po vsej Sloveniji. Udeleževale so se raznih tečajev in napredovale. Izdale so tudi zgoščenko z naslovom Šmarjetke vrtimo čas nazaj in pesmarico Izbor pesmi, ki jih pojemo Šmarjetke. Kot pravi njihova vodja Jelka Petrovič, je bila odločitev o prenehanju delovanja težka, a premišljena. »Nekaj sta naredili korona in bolezen, podmladka pa nimamo. Pevke bomo vesele, če se bo z mladimi v občini nadaljevala pot ljudskega izročila, katerega pomemben del je gotovo tudi ljudska pesem,« pove.

Šmarjetke, ki so ob desetletnici delovanja prejele nagrado Občine Šmarješke Toplice, so bile tudi zdaj deležne veliko pohval in čestitk za 19 let zagnanega delovanja. Zadovoljne so, da so ljudsko pesem, ki jim je tako pri srcu, širile med staro in mlado.

Iz tiskane številke Dolenjskega lista

L. Markelj