Peter Vilfan metal na koš za Beti

16.10.2023 | 11:40

Fotografije: Občina Metlika

Metlika - V soboto so v Metliki namenu predali prenovljeno večnamensko igrišče Beti. Z metom na koš so ga slovesno odprli legenda slovenske košarke Peter Vilfan, županja Martina Legan Janžekovič in predsednik Športne zveze Metlika Vanja Vlah.

Skupna vrednost gradbenih del, postavitve tartanske podlage in opreme ter ureditve razsvetljave znaša 75.708 evrov, so sporočili z metliške občine. Naložbo je finančno podprla Fundacija za šport, in sicer v višini 30.685 evrov, razliko v višini dobrih 45 tisočakov pa je krila občina, ki sporoča, da so tako zagotovili ''funkcionalnost obstoječih športnih površin, izboljšali pogoje za kakovostni šport ter športno udejstvovanje otrok, mladine in ostalih uporabnikov igrišča.'' Napovedujejo tudi ureditev okolice igrišča.

Dogodek so popestrili otroci Otroškega vrtca Metlika, ki so po igrišču odpeljali kolesarski poligon, Nikolina Lalić iz Plesnega društva Krokar in Otroška pevska skupina Osnovne šole Metlika, na odprtju so sodelovali tudi metliški sokoli. Prireditev je povezoval Matjaž Rus.

Po zaključku otvoritvene slovesnosti sta se med seboj pomerili košarkarski ekipi U12 Košarkarskega kluba Krka Novo mesto in Košarkarskega kluba Metlika.

M. K.

Galerija