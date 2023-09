FOTO: Že 42. leto Stična polna mladih, smeha in dobre volje

Trije mladi skavti Andraž, Tobio in Jure so v Stično prišli iz Novega mesta in preživeli lep dan v družbi sovrstnikov.

Več kot 4.200 mladih se je v soboto zbralo v Stični.

Mladi so se v Stično zgrinjali že vse od 9. ure dalje.

Martin Golob je nagovoril zbrane s spodbudnimi besedami.

Stična - Že 42 let v cistercijanskem samostanu v Stični na Dolenjskem poteka enodnevni festival mladih, imenovan Stična mladih, ki ga organizira Katoliška mladina.

Tudi letos je bilo tako in Stična je bila včeraj spet polna na tisoče mladih iz Slovenije, zamejstva in od drugod. Kot pravi organizator, se jih je zbralo več kot 4.200. Slišati je bilo smeh, čutiti veselje in dobro voljo.

Mnogi so stalni, spet drugi so na srečanje prišli prvič. Nemalo jih je bilo tudi z dolenjskega, belokranjskega in posavskega konca. Prišli so z vlaki, avtobusi, avtomobili.

Iz Šmihela tudi Andraž, Tobio in Jure

Poln avtobus mladih je prispel tudi iz šmihelske župnije v Novem mestu, med njimi smo poklepetali s tremi mladimi skavti, srednješolci: Andražem Kastelicem, Tobio Črnivcem in Juretom Pustom. Prvi je v Stično prišel prvič, Tobia in Jure pa drugič. Povedali so, da jim je všeč, ker na enem mestu srečaš toliko mladih in prijaznih ljudi, ker se sklepajo tu nova prijateljstva, zanimiva pa se jim zdijo tudi delavnice. Niso še vedeli, katere bodo obiskali. Veselili so se tudi popoldanskih glasbenih točk.

Tudi drugi sogovorniki so dejali, da prihajajo zaradi dobre družbe in pestrega programa. Lepo je srečati mladino, ki razmišlja podobno in ima podobne vrednote kot oni sami.

Kdo praviš, da sem?

Poslanstvo tradicionalnega srečanja mladih kristjanov je znano: ob začetku šolskega in študijskega leta mlade spodbuditi, da se prebudijo iz počitniškega ugodja in se ponovno podajo na pot učenja, zorenja in iskanja odgovorov na razna vprašanja.

Stična mladih se trudi, da udeležencem nudi izkušnjo mlade krščanske skupnosti, kjer jim skozi številne aktivnosti, ki jih pripravljajo mladi za mlade - letos je pri ustvarjanju sodelovalo preko 200 prostovoljcev – in pristne odnose poskuša odgovarjati na vprašanja in jih voditi k Bogu.

Mašo je daroval novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Letošnja tema oz. geslo srečanje je bilo vprašanje Kdo praviš, da sem? Dotika se torej vprašanja identitete, ki mlade zlasti v današnjem tako glasnem svetu zelo muči in vznemirja. Z vseh koncev je mogoče slišati, kdo in kakšni naj bi bili. Kaj pa o tem menijo sami? Se poznajo, vedo, kaj hočejo? Jih ni strah biti to, kar so? Stična mladih tako želi mladim pomagati pri iskanju in odkrivanju samega sebe.

Sobotno dogajanje je bilo pestro že od zgodnjih dopoldanskih ur, ko so se k samostanu zgrinjali mladi od vsepovsod.

Najpomembneje je ljubiti

Mariborski nadškof Alojz Cvikl

V Stično je prišlo tudi veliko duhovnikov.

Stojnice so bile obiskane.

Ena od udeleženk je bila oblečena v barvah slovenske zastave.

Mladi v Stični so posedali po tleh, v senčki, ob sendvičih ...

Dopoldansko mašo je ob somaševanju številnih duhovnikov daroval novomeški škof Andrej Saje, zbrane pa je v pridigi nagovoril mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Škof Saje je mlade v uvodnem nagovoru spodbudil: »To je naša prihodnost: da zaupamo v Gospoda.«

Nadškof Cvikl pa je mlade k spraševanju po lastnem jazu povabil s pesnitvijo Janeza Menarta in jih spodbudil, naj se vedno obračajo k Jezusu, saj bodo le tako našli odgovor, ki ga iščejo.

Šola, starši in predvsem svet medijev mladim govorijo, kaj so oz. kaj naj bi bili, od njih pričakujejo različne stvari, toda mladi bodo resničen odgovor na vprašanje Kdo sem? našli edino pri Jezusu: »Če ljubite, boste dobili odgovor, kdo ste, in samo tisti, ki ne ljubi, ostaja skrivnost samemu sebi in ljudem okoli sebe,« je dejal zbranim, ki jih je uvodoma nagovoril tudi priljubljeni grosupeljski župnik g. Martin Golob.

Bratje in prostovoljci iz Taizeja - eden od prostovoljcev prihaja iz Slovenije - so mlade v Stični povabili tudi na Evropsko srečanje mladih ob prelomu leta, ki ga bo tokrat gostila Ljubljana

Mašo je popestril priložnostni pevski zbor in orkester.

Priložnostni orkester in pevski zbor je obogatil slovesno mašo.

Mladim so bile na voljo po maši številne stojnice raznih organizacij, pozabavati se je bilo mogoče ob poligonu na ulici, ustvariti kak spominček v foto kotičku, obiskati sveto spoved ali adoracijo v Opatovi kapeli … Seveda je bil zelo obiskan bar pod kozolcem, kjer se je bilo mogoče odžejati ob Stična limonadi.

Popoldne je bilo glasbeno obarvano.

Mlade so zabavali štirje priljubljeni glasbeni izvajalci: Vlado Kreslin, Primož Križaj, DJ in Gal Gjurin, zvečer pa je bil veliki koncert Stična bend s plesalci. V športni dvorani OŠ Stična se je odvijal športni turnir v nogometu in odbojki. Na voljo so bile delavnice, v katerih so različni gostje pričevali o svojih zanimivih življenjskih zgodbah ter odpirali teme, povezane z odraščanjem, odnosi, kariero, spolnostjo in molitvijo skozi oči krščanske teologije.

V cerkvi so potekale molitev rožnega venca, taizéjska molitev, slovesne večernice …

Stična mladih je bila tako znova pestra in živa, kot prostor pogovorov, sklepanja novih prijateljstev, ter priložnost za bogatenje duhovnosti, miru in osebnostne rasti pa bo gotovo zanimiva še za mnoge generacije.

Besedilo in foto: L. Markelj

