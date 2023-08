Drevi začetek festivala stare glasbe Seviqc 2023

12.8.2023 | 09:30

Direktor festivala Klemen Ramovš (Foto: arhiv DL; M. L.)

Brežice - Festival stare glasbe Seviqc Brežice 2023 se bo s projektom Strune preteklosti - Luigi Boccherini, Santiago de Murcia kitarista in lutnjista Izidorja Erazma Grafenauerja drevi ob 20. uri začel na gradu Brežice. Koncerte utečenega in uglednega festivala bodo pripravili v štirih občinah.

Festival bo letos potekal na prizoriščih v občinah Brežice, Dolenjske Toplice, Šmartno pri Litiji in Loška dolina. Končal se bo 25. avgusta.

Kot navaja spored Seviqca 2023, bo Grafenauerjeva slovensko-hrvaška zasedba drevi izvedla repertoar španskega skladatelja Santiaga de Murcia iz knjige Codex IV iz 17. stoletja ter dva kvinteta za kitaro in godala italijanskega skladatelja Luigija Boccherinija.

Dan kasneje bo z Bachovo glasbo na gradu Brežice nastopil španski instrumentalni duet Bach Collegium Barcelona Duo, ki ga sestavljata violinistka Adriana Alcaide in Carles Blanch s teorbo. Večer so poimenovali Stylus Phantasticus in intima: dve barvi lepote.

Naslednji koncert bodo v sredo pripravili na gradu Bogenšperk v Šmartnem pri Litiji, kjer se bo slovenski trio Ensemble Tacet predstavil s koncertom Gradus ad Parnassum oziroma s koncertnim programom, zasnovanim kot glasbeno popotovanje v obdobju baroka.

Festival Seviqc 2023 bodo 22. avgusta nadaljevali v Hudičevem turnu v Soteski pri Dolenjskih Toplicah, kjer se ta večer obeta nastop mednarodnega tria Ensemble Pampinea s sedežem v Švici. Na glasbenem večeru, Fortuna, nam prizaneseš? se bo občinstvo "potopilo v repertoar ars nova in ars subtilior, ki vključuje dela Machauta iz kodeksov Chantilly in Cyprius".

Predzadnji festivalski večer bodo 23. avgusta vnovič pripravili na gradu Brežice, kjer bo na samostojnem koncertu CelloEvolution nastopil španski violončelist Josetxu Obregon. Med drugim bo na svoj način predstavil Bachova dela.

Zadnji festivalski večer bo 25. avgusta potekal na gradu Snežnik v Občini Loška dolina, kjer bo slovenska zasedba Nova Schola Labacensis z gostjo, mezzosopranistko Nadio Magister predstavila Schubertiade An Die Musik oziroma koncertni program, ki sestoji iz historično zveste obuditve tako imenovane Schubertiade, večera samospevov in večglasnih pesmi ob spremljavi romantične kitare in instrumentalnih skladb Franza Petra Schuberta ter sodobnikov, Ivana Eugena Padovca, Vaclava Tomaša Matejke in Heinricha Augusta Marschnerja s preloma 18. v 19. stoletje.

Kot so opozorili prireditelji festivala, so vstopnice za koncert na gradu Snežnik že pošle.

Uro pred vsakim koncertom bodo pripravili tako imenovani festivalski predtakt s klepetom z izvajalci.

Festival stare glasbe Seviqc so zasnovali leta 1982. Leta 1997 so ga iz Radovljice preselili v Brežice, leto kasneje so ga razširili na sosednje občine, še kasneje pa po vsej državi. Naziv Seviqc je skovanka iz latinščine "semper vita quam creata" in označuje glasbo večno živo, kot je bila ustvarjena.

STA; M. K.