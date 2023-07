Otroci na letovanju ne pogrešajo telefonov, tablic in računalnikov

25.7.2023 | 18:30

Otroci so se včerajšnjim obiskovalcem predstavili s plesom. (Vse fotografije: OZ RK Novo mesto)

Nagovor žužemberškega župana Jožeta Papeža

Vsi, ki so včeraj obiskali otroke na Debelem rtiču

Novo mesto/Debeli rtič - Območno združenje RKS Novo mesto je tudi letos organizator zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču. Včeraj so s predstavniki občin in prostovoljci ter vodstvom novomeškega RK obiskali otroke v drugi izmeni.

Na Debelem rtiču je bilo v tej izmeni 70 otrok iz vseh osmih občin, ki jih z delom pokriva Območno združenje RK Novo mesto. Otroci so prikazali plesni program, v katerem so sodelovali vsi udeleženci in njihovi mentorji, vsako leto dodajo kakšen nov ples na aktualno glasbo, ki je kot hit poletja na Debelem rtiču. Pedagoška vodja Sabina Pekolj je pohvalila skupino, v kateri so otroci stari od pet do 15 let, in poudarila, da (ko niso na plaži) veliko ustvarjajo, tekmujejo v športnih igrah in se pogovarjajo ter nič ne pogrešajo telefonov, tablic in računalnikov. Tudi manjše neurje so že doživeli in zadnje dni je odšlo domov že nekaj otrok zaradi slabšega počutja, vendar ni nič posebnega, pravijo na OZ RK Novo mesto.

Na vabilo za včerajšnji obisk so se odzvali župan občine Žužemberk Jože Papež in direktor OU Žužemberk Tomaž Hrastar, podžupanja MO Novo mesto Sara Tomšič in predstavnica občine Dolenjske Toplice Majda Gazvoda. Kot vedno ob takšnih priložnostih, so jih tudi tokrat obdarili s sladkarijami in sladoledom.

Predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar je v nagovoru poudarila, da je letos letovalo 187 otrok starih od 5. do 18. let iz vse Dolenjske. Za izvedbo letovanja prispevajo Ministrstvo za zdravje preko razpisa, občine ter krajevne organizacije in posledično je lahko potem prispevek staršev minimalen, 21 evrov. Vključili pa so vse otroke, ki so dobili zdravstveno napotitev.

V avgustu bodo iz dolenjskih občin vključili na socialno letovanje na Debelem rtiču še 53 otrok.

Iz OZ RK Novo mesto ob tem še sporočajo: ''Organizacija letovanja ni mačji kašelj, zato se veselimo, da vse otroke zdrave in z lepimi spomini na letovanje pripeljemo domov in verjamemo, da bo tako tudi letos.''

M. K.