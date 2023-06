Peta etapa rekonstrukcije CKŽ se bliža koncu

30.6.2023 | 12:00

Fotografije: MO Krško

Krško - Mestna občina Krško v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo v teh dneh zaključuje s peto etapo ureditve Ceste krških žrtev, ki poteka od krožišča pri Lesnini do vključno krožišča pri Gostilni Kunst.

Kot sporočajo z občine, v tednu od 11. do 15. julija načrtujejo asfaltiranje in s tem zaključek del. Dela naslednje, šeste etape, kamor je vključen odsek ceste od krožišča pri Lidlu do nakupovalnega središča, se bodo začela17. julija, zaključek pa je predviden v letošnjem septembru.

Šesta je obenem sklepna etapa druge faze projekta celovite obnove Ceste krških žrtev oz. ceste G1-5 Drnovo-Krško, ki zajema 1,2 kilometra dolg odsek od krožišča pri pokopališču do nakupovalnega središča. Skupna vrednost druge faze obnove znaša okoli 3,8 milijona evrov, od tega Direkcija Republike Slovenije namenja približno 2,3 milijona, prispevek MO Krško pa je nekaj več kot poldrugi milijon evrov.

Rekonstrukcija omenjene krške ceste je sicer razdeljena v tri faze – prva, ki je potekala od starega mostu do pokopališča, se je zaključila lani, dela na tretji pa bodo predvidoma stekla v naslednjem letu in bodo zajemala obnovo od HE Krško do starega mostu.

M. K.

