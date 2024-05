posavje

Ureditev krajevnega središča v zaključni fazi

27.5.2024 | 09:50 | M. K.

Foto: Občina Sevnica

Boštanj - Ureditve krajevnega središča Boštanja, h katerim sta skupaj pristopili Občina Sevnica in Krajevna skupnost Boštanj, so v zaključku.

Ureditve v središču Boštanja

Lani soa na tem območju razširili cestišče, na obeh straneh cesta sta bila urejena pločnika, na območju so urejena dodatna parkirna mesta, poskrbljeno pa je tudi za ustrezno odvodnjavanje, sporočajo s sevniške občine.

V letošnjem letu je bil sredi maja urejen zaključni sloj asfalta. V prihodnjih mesecih se bodo nadaljevala dela za dokončno ureditev vaškega trga.

S postopnimi ureditvami kanalizacijskega omrežja, preplastitvami cestišč in umeščanjem hodnikov za pešce se Boštanj razvija v prijetno urejeno središče krajevne skupnosti, so zapisali na občini, k urejeni podobi da veliko pripomorejo hortikulturne in druge manjše ureditve, celostno podobo kraja pa bo zaokrožila tudi ureditev parka nasproti cerkve.

