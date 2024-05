posavje

V Tržišču podelili priznanja zaslužnim krajanom

26.5.2024 | 15:10

V kulturni dvorani v Tržišču so v četrtek, 23. maja, s prireditvijo počastili praznik krajevne skupnosti.

Prejemniki priznanj skupaj s predsednikom Sveta KS Tržišče Janezom Virantom in županom Srečkom Ocvirkom (Foto: Občina Sevnica)

Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Sveta Krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant, ki se je zahvalil vsem krajanom, ki prek društev prispevajo k razvoju ter obogatitvi življenja v skupnosti. Povzel je nekatere večje investicije na krajevni ravni, predvsem obnove cestnih odsekov, ter predstavil načrte za delo Sveta krajevne skupnosti Tržišče v prihodnjem obdobju. Povabil je tudi na nedeljski blagoslov novega žarnega zidu na pokopališču v Tržišču, ki ga je v sklopu investicij v poslovilne objekte uredila Občina Sevnica.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je izrazil zadovoljstvo nad uspešnim sodelovanjem s svetom krajevne skupnosti. Pohvalil je tudi aktivnost in zavzetost učencev ter zaposlenih na Osnovni šoli Tržišče, aktivno društveno delovanje ter prispevek vseh, ki skrbijo za dobrobit kraja in krajevne skupnosti.

Za izkazano zavzetost na področju društvenega in prostovoljnega dela so priznanje Sveta Krajevne skupnosti Tržišče prejeli Fani Borštnar, Uroš Flajs, Karel Lindič in Skavti Tržišče. Priznanje je v imenu skavtov prevzela Andreja Turk.

Kulturni program so sooblikovali Mladinski pevski zbor in Otroški pevski zbor Osnovne šole Tržišče, učenka Glasbene šole Sevnica Tjaša ter Mažorete Tržišče. Dogodek je povezovala Magda Flajs, za prijetno pogostitev na družabnem delu pa so poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Tržišče.

‹ nazaj