Lepota na kupu

26.5.2024 | 18:20 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Karin Volt

Novomeščanka Karin Volt v družbi najlepše nasvetu

Prelepa Novomeščanka in leta 2020 druga spremljevalka Miss Earth-Water Slovenije Karin Volt je v družbi aktualne miss sveta Čehinje Krystyne Pyszkove (na fotografiji levo). Srečali sta se na finalnem večeru letošnjega izbora za Miss Češke v Pragi, ko so lento zmagovalke nadeli 21-letni Adéli Štroffekovi in priložnost izkoristili za skupno fotografijo.

Krystyna je 25-letna študentka prava, ki je na svetovnem izboru v Mumbaju v Indiji letos premagala vso konkurenco 111 deklet in osvojila krono najlepše na svetu. Novomeščanka Karin Volt, ki ima po očetu Jiriju Voltu češke korenine, je bila z ekipo Aeon Athletics – uradnim partnerjem češkega izbora, povabljena kot VIP gostja.

Kot je lepa Dolenjka povedala za našo rubriko, je bil dogodek nepozaben in kot Slovenka čeških korenin je ponosna, da je to doživela in bila del prestižnega izbora v deželi svojega očeta.

