Skupaj je lepše

23.4.2024 | 19:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Mirjana Martinovič

Na prvi pogled Silvo Mesojedec in Maja Žunič Fabjančič nimata veliko skupnega, razen tega, da sta oba svetnika MO Novo mesto. Silvo je znan kot glasen kritik (ne)reševanja romske tematike, Maja kot aktivistka in zagovornica človekovih pravic, predvsem ranljivih in manjšinskih skupin. A sta si glede neučinkovitosti dosedanjih ukrepov politike v zvezi z Romi v marsičem enotna.

Z obiskom aprilske proslave ob svetovnem dnevu Romov Veselo dive v Brezju sta dokazala, da sta sobivanje in spoštovanje kljub različnosti še kako mogoča in predvsem dobrodošla. Z geslom Verjamem vase, verjemi tudi ti je bila prireditev Veselo dive izjemno srčna, bučna in vesela, mentorice v društvu, učiteljice, svetovalne delavke in ravnateljice novomeških osnovnih šol pa so bile ob vseh nastopih otrok in mladostnikov zelo ponosne na romske otroke, ki hočejo in znajo.

