Kulinarična in tematska razstava / Mlada kmetica iz Vajsovega mlina

14.4.2024 | 13:30 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Bučka - V Društvu podeželskih žensk Bučka, ki šteje preko trideset članic, so ponosne, da je ena od njih tudi mlada kmetica leta 2023. To je Karmen Čarman z Vajsove domačije v Dolenjih Raduljah, ki je ta naziv osvojila lani na tekmovanju v Šentilju.

Zato so letošnjo tematsko kulinarično razstavo, ki jo že tradicionalno pripravljajo spomladi, ob koncertu Bučenskih ramplačev, naslovile Mlada kmetica iz Vajsovega mlina in jo po besedah nove predsednice društva Veronike Kumljanc v veliki meri posvetile naši mladi kmetici leta 2023 Karmen Čarman.

Veronika Kumljanc, nova predsednica DPŽ Bučka

»Odločile smo se, da se ji na ta način zahvalimo za vse delo, saj je ena od aktivnejših članic, ravno tako pa poudarimo, kaj ona in vsa njena družina počne v našem kraju. Njen naziv je obenem čast tako za društvo kot sam kraj, kjer si vsa društva prizadevamo za dobrobit naše skupnosti, pa tudi za škocjansko občino,« pove Kumljančeva.

V tematskem delu razstave so predstavili Vajsov mlin in razvoj mlinarstva na splošno na Bučki, saj je v dolini Radulje nekoč delovalo devet mlinov, kar se da spoznati tudi na pohodu po Mlinarjevi poti, ter mlado kmetico leta, njeno delo in izdelke.

Karmen Čarman je počaščena

Razstavo so pripravile pridne članice DPŽ Bučka, med katerimi so celo že osnovnošolke.

»To mi je v zelo veliko čast in je izjemna priložnost za predstavitev sebe in našega mlina ter domačije. Gotovo mi to laska, ampak obenem daje tudi zahtevno nalogo, da predstavim tudi to okolje, ki me je pred nekaj leti tako lepo sprejelo medse, da zdaj skupaj ustvarjamo in delamo. Predstavili smo tudi zgodovino Bučke in mlinarstva, saj mi nismo najpomembnejši. Društvo mi nedvomno daje podporo in zagon za delo, za kar sem res hvaležna,« pove Karmen Čarman, sicer mnogim poznana tudi kot prof. matematike na Gimnaziji Novo mesto.

Čarmanovi so Vajsov mlin kupili pred šestimi leti in se preselili na ta lep konec Dolenjske. Trudijo se ohranjati tracijo mlinarstva in kot pravi Čarmanova, z možem in tremi otroki počasi obnavljata domačijo, hišo, mlin, vodno žago itd., kmetujeta in uživata v lepi naravi.

Jedi iz ajde in prosa

Čemažev suši s proseno in ajdovo kašo je pripravila Ljuba Hočevar.

V kulinaričnem delu so bile na ogled jedi iz ajde, ki je največ meljejo v Vajsovem mlinu, ki je še edini delujoči mlin v tem koncu, ter prosa, katerega znanje je morala Karmen pokazati na lanskem izboru za mlado kmetico leta. Leto 2022 je bilo tudi leto ajde, lansko pa leto prosa.

Po besedah Kumljančeve, so vse jedi nastale po receptih naših babic, ki jih še uporabljajo doma, ohranili pa so se po ustnem izročilu, pobrskale so tudi po receptih iz starih kuharic. Sodelovalo je okrog deset članic, pripravile pa so tako tradicionalne jedi, od ajdovih štrukljev do zapečene prosene kaše, ajdovega kruha z orehi in ajdove potice, nekaj pa je tudi posebnih in bolj modernih jedi, kjer so se ženske izkazale z inovativnostjo, npr. ajdov puding, ter čemažev suši s proseno in ajdovo kašo. Slednjega je pripravila Ljuba Hočevar.

Na ogled je bilo 27 jedi, tako slane kot sladke, od predjedi, do juhe, obare, narastkov itd.

