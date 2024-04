gospodarstvo

Globalno / Gen-I na vrhu mednarodne ankete Energy Risk

13.4.2024 | 11:00 | M. K.

Krško - Skupina Gen-I se je na mednarodni lestvici Energy Risk Commodity Rankings v kategorijah najboljših splošnih trgovcev z energijo in trgovcev z elektriko uvrstila na 3. mesto, v kategoriji najboljših splošnih trgovcev s surovinami pa na 9. mestu. V regionalnih izborih se je na zahodnih trgih kot Power Dealer uvrstil 3. mesto v Nemčiji in 4. mesto v Italiji. Na regionalni lestvici Srednje in Vzhodne Evrope je v kategoriji Power Dealer v Jugovzhodni Evropi dosegel 1. mesto in v srednjevzhodni Evropi 2. mesto. V kategoriji raziskav na področju elektrike so zasedli 3. mesto, so sporočili iz Gen-I.

