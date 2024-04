dolenjska

Znani občinski nagrajenci / Frane Umek bo častni občan

12.4.2024 | 12:10 | M. Ž.

Straža - Občina Straža bo 22. aprila, ko v spomin na odprtje šole v Vavti vasi praznuje občinski praznik, dobila šestega častnega občana. Jakobu Krštincu, Alojzu Knaflju, Jožetu Knezu, Mirjanu Kulovcu in Borutu Likarju se bo pridružil Frane Umek. Naziv mu bodo podelili za njegovo pomembno delo in zasluge, ki pomenijo velik prispevek k razvoju in ugledu Občine Straža. Predlagatelj je bila Zveza borcev za vrednote NOB Straža, predlog pa so podprli tudi domača društvo upokojencev Straža, kulturno umetniško društvo in krajevna organizacija Rdečega križa.

Straški svetniki so sinoči potrdili prejemnike občinskih priznanj. (Foto: M. Ž.)

Priznanje Jožeta Dularja za dosežke v kulturi bo prejel Robert Kren, priznanje Alojza Pirca za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in družbeno-političnega dela Andreja Kren, priznanje Franca Červana za dosežke na področju športa pa David Birk in Srečko Glivar. Prejemnike priznanj so sinoči na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja soglasno na seji potrdili svetniki.

Direktorica občinske uprave Lidija Plut in župan Dušan Krštinc

Priznanja jim bodo vročili na slavnostni seji v kulturnem domu v ponedeljek, 22. aprila. Sicer pa ob občinskem prazniku pripravljajo več spremljevalnih dogodkov (v priponki), morda izpostavimo čistilno akcijo, ki bo v torek, 16. aprila, in 16. straško salamiado s Prifarskimi muzikanti v petek, 20. aprila.

Občina povišala subvencijo storitvi pomoči na domu

Med drugim so straški svetniki izdali soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu. Efektivna ura je za 1,60 evra višja (6,5 odst. povišanje) kot dosedanja in znaša 26,38 evra, a se uporabnikom to ne bo poznalo, saj bodo na predlog občinske uprave povišanje krili iz občinskega proračuna. Sofinanciranje občine tako po novem znaša 68 odstotkov, s tem se, kot je dejal župan Dušan Krštinc, bližajo k cilju, da bi v tem mandatu prišli do 70-odstotnega sofinanciranja te storitve, zakonska dolžnost pa je 50 odstotkov.

Ob koncu seje se je župan za vse njeno delo zahvalil sodelavki v občinski upravi Polonci Špelko Krštinc, ki po dvanajstih letih dela na straški občini z majem odhaja novim delovnim izzivom naproti.

Prometna analiza

Svetniki so se seznanili tudi z analizo prometnih tokov po državnih in občinskih cestah oz. skozi naselje Straža, Zalog, Češča vas, Podgora in Prečna, ki jo je izdelalo podjetje Appia. To je z metodo videodetekcije izvedlo namensko štetje prometa 22. junija lani na treh križiščih, ločeno po smereh in strukturi prometa, in sicer v križišču pri avtobusni postaji v Straži, križišču pri avtomehanični delavnici Longar in krožišču pri podjetju Adria Mobil.

Kot razlog za prometno preveritev so na občini izpostavili tranzitne prometne tokove, ki območje zgolj prečkajo, kjer gre v večji meri za dnevne migrante, ki iz smeri Soteske in Dolenjskih Toplic potujejo proti Novemu mestu in naprej proti avtocesti, ter preobremenjenost občinske ceste skozi Zalog. Ta v središču naselja zaradi preozkega vozišča, ostrega ovinka, bližine objektov in neurejenih površin za pešce in kolesarje ni primerna za obstoječi in pričakovan promet, predvsem tovorni promet.

Ob tem so dodatno preverili variante, ki predvidevajo izgradnjo obvozne ceste mimo Zaloga in izgradnjo novega mostu čez reko Krko v Češči vasi ali pa zahodno od obstoječega v Lokah. Dokumenti, v katerem so tudi nakazani prometni tokovi do leta 2043, bo, kot je dejal župan, tudi strokovna podlaga za izdelavo celostne prometne strategije občine.

