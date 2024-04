gospodarstvo

Dobro obiskan / Zaposlitveno-karierni sejem v Krškem presegel pričakovanja

12.4.2024 | 10:20 | M. K.

Krško - Sevniška Območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je v sredo v Kulturnem domu Krško pripravila Zaposlitveno-karierni sejem, ki je bil zelo dobro obiskan. Dogodek, namenjen povezovanju delodajalcev, iskalcev zaposlitve, šolajoče se mladine in partnerskih ustanov, je po ocenah razstavljavcev presegel pričakovanja.

Foto: ZRSZ OS Sevnica

Dobrodošli so bili vsi, ki jih zanimajo nove zaposlitvene in karierne priložnosti na trgu dela v Posavju. Po podatkih delodajalcev je bilo, glede na dober obisk stojnic, opravljenih skupaj kar 480 razgovorov s kandidati za zaposlitev, opravljanje dijaškega in študentskega dela ali delovne prakse.

Na sejmu se je predstavilo 29 razstavljavcev, delodajalcev in partnerjev iz različnih dejavnosti, z raznovrstno ponudbo prostih delovnih mest ter možnosti sodelovanja za dijake, študente in druge. Dogodek je delodajalcem in iskalcem zaposlitve zagotovil možnost, da navežejo neposreden stik in se spoznajo med seboj, opravijo hitre zaposlitvene razgovore ter preverijo možne načine nadaljnjega sodelovanja, navajajo organizatorji.

Navzoča je bila pisana paleta delodajalcev: iz proizvodnih dejavnosti, energetike, zdravstva in socialnega varstva ter oskrbe starejših, gostinstva in turizma, trgovine, javnega sektorja – vojske, policije in številnih drugih.

Obiskovalce je pozdravila direktorica Območne službe Sevnica Polona Mirt. Pomen dogodka za regijo in posavsko gospodarstvo sta v svojem nagovoru poudarila tudi župan Mestne Občine Krško Janez Kerin in direktor Gospodarske zbornice Posavja Darko Gorišek.

Sodelavci Območne službe Sevnica so pripravili pester spremljevalni program sejma, v katerem so potekale skupinske predstavitve zaposlitvenih in kariernih priložnosti po dejavnostih delodajalcev, zanimive tako za brezposelne, kot tudi za dijake in študente.

Prav tako so v sodelovanju z regionalnimi partnerskimi ustanovami podrobneje predstavili zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo ter informacije o podpori pri razvoju podjetniške ideje v okolju, so še sporočili iz ZRSZ OS Sevnica.

