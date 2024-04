dolenjska

Tragedija na OŠ Bršljin / Potrjeno: za osmošolca usodna okužba

9.4.2024 | 14:10 | L. Markelj

Novo mesto - Zaradi invazivno meningokokne bolezni je konec tedna, kot smo že poročali, umrl novomeški najstnik. Včeraj pristojni tega še niso mogli potrditi, danes pa je jasno. Okužba je potrjena, vsem osmošolcem so predpisali antibiotik v zaščitne namene, z NIJZ so dobili podrobna navodila. Zadnji smrten primer omenjene bolezni smo v našem okolju beležili leta 2001.

OŠ Bršljin (Foto: arhiv; portal šole)

Osmošolec novomeške OŠ Bršljin bil v soboto hospitaliziran zaradi suma na invazivno meningokokno bolezen, ki povzroča vnetje možganskih ovojnic. V nedeljo je umrl.

Kot pove ravnateljica šole Natalija Globevnik, so bili takoj v stiku z epidemiološko službo NIJZ-ja Novo mesto, ki jim je dala podrobna navodila, ki so jih posredovali staršem in zaposlenim. »Z NIJZ so nas tudi obiskali na šoli in učencem ter učiteljem, ki so bili v tesnejšem stiku s preminulim učencem, pojasnili, za kakšno okužbo je šlo, ter razdelili kuverte z navodili za starše. Skupaj z antibiotikom so jih prejeli vsi učenci 8. razredov, za ostale po navodilih NIJZ to ni potrebno,« pove.

»Zaskrbljenost med starši je – razumljivo – prisotna. Poskrbeli smo za sprotno komunikacijo, za dodatne informacije jih usmerjamo na NIJZ. Nisem seznanjena, da bi še pri kom obstajal sum okužbe,« pove Globevnikova in doda, da so se v teh dneh osredotočili na vrstnike preminulega učenca. Vsi učenci 8. razredov so na razrednih urah prejeli podporo razrednikov in svetovalne službe.

SUM POTRJEN

Z NIJZ so danes za Dolenjski list povedali, da je invazivna meningokokna okužba že potrjena. Gre za akutno bakterijsko bolezen, ki se začne z nenadno povišano telesno temperaturo, glavobolom, slabostjo, pogostim bruhanjem in otrdelim vratom. Značilen je pojav izpuščaja na koži v obliki drobnih krvavitev (petehije). Bolezen je imela včasih zelo visoko smrtnost, z uporabo antibiotikov se je ta precej zmanjšala, vendar je še vedno visoka: od 8- do 15-odstotna.

Prenos povzročitelja je kapljičen, kar pomeni, da se širi z drobnimi kapljicami, ki se iz ust in nosu sproščajo ob kihanju, kašljanju, ko kapljice prepotujejo razdaljo največ enega metra. Zato so za prenos najnevarnejši zelo tesni, dolgo trajajoči stiki z bolnikom. Glavni vir okužb je običajno zdrav nosilec, ki po navadi sam ne zboli. Na NIJZ povedo, da so smrt zaradi meningokokne sepse na območju zdravstvene regije Novo mesto zadnjič zabeležili leta 2001.

PREVENTIVNO OBNAŠANJE

Ljudem kot preventivno obnašanje svetujejo nasploh zdrav življenjski slog, higieno kašlja, prezračevanje, mokro čiščenje prostorov.

Več v tiskanem Dolenjskem listu.

