kočevsko-ribniško

Najzgodnejša tridesetica / V Osilnici izmerili 30 stopinj Celzija

7.4.2024 | 17:10 | STA; M. K.

Agencija RS za okolje (Arso) je danes na merilni postaji v Osilnici izmerila 30 stopinj Celzija. "To je najzgodnejša tridesetica v zgodovini merjenj v Sloveniji," so na omrežju X zapisali v Arsu.

Zgodaj se je začelo ... (Foto: arhiv Lokalno.si)

V Osilnici so popoldan po navedbah Arsa namerili 30 stopinj Celzija, v Trbovljah pa 29,8 stopinje Celzija. Do sedaj so v državi 30 stopinj Celzija najbolj zgodaj izmerili 23. aprila 2018, dodaja portal 24ur.

Meteorolog Arsa Jure Cedilnik je za portal N1 povedal, da je pod vplivom toplega zraka najvišje temperature mogoče pričakovati na višje ležečih meteoroloških postajah, kot so Kredarica, Logarska dolina in Vogel, temperaturni rekordi pa bi lahko padli tudi po nižinah, predvsem na vzhodu in jugovzhodu.

Na Kredarici so danes izmerili 11,5 stopinje. Najvišja do sedaj izmerjena temperatura na Kredarici v prvi polovici aprila je bila leta 2012 pri 10,1 stopinje Celzija. V Logarski dolini so danes temperature dosegle 26,8 stopinje, prejšnji rekord je bil 25,6 stopinje.

