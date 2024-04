kronika

Nevarni ostanki vojne / V petek na delu pirotehniki

6.4.2024 | 08:05 | M. K.

Nevarni ostanki v rokah pirotehnika (Foto: arhiv Lokalno.si)

Včeraj ob 10.35 so v naselju Gornji Lenart, občina Brežice, pripadniki Državne enote pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in ljubljanske regije odstranili štiri minometne mine, ostanek II. svetovne vojne in jih uničili na varnem kraju.

Ob 14.49 so v naselju Brezovo, občina Sevnica, pirotehniki odstranili minometno mino, topovsko granato in vžigalnik topovske granate, ostanek II. svetovne vojne in jih uničili na varnem kraju.

