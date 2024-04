družabno

Oder / Rebeka veliko na cesti

3.4.2024 | 11:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv

Rebeka bo aprila prečesala Slovenijo

Rebeka Dremelj (na fotografiji) je te dni pogosto v svojem jeklenem konjičku, saj potuje na vse konce Slovenije s svojo izjemno odmevno predstavo Jamska ženska. Gledalci, ki so predstavo v režiji Ranka Babića že videli, pravijo, da jo vsestranska Rebeka s svojim humorjem, neposrednostjo in igralskim talentom odlično uprizori, s pogledom na moške skozi ženske oči se občinstvo nasmeje do solz. Samo v aprilu ima Rebeka skoraj vsak dan zaseden prav zaradi Jamske ženske. V naših koncih si jo bo mogoče v kratkem ogledati še 7. aprila v Krškem, 11. aprila na Rebekinem domačem Senovem, 23. aprila pa v Šentjerneju in 9. maja v Grosuplju.

Monokomedija Jamska ženska je delo avtorice Emme Peirson, ki je na oder postavljeno pod režisersko taktirko humorista Ranka Babića. Spoznali smo ga v komedijah Moška copata in Kriza srednjih let, v čevlje svetovne uspešnice pa je odločno in samozavestno vstopila prav vsestranska Rebeka Dremelj. Gre za duhovit in prisrčen pogled na razlike, napake in posebnosti moških in žensk s sodobne ženske perspektive. Dve povsem različni bitji obupano poskušata sobivati na majhnem planetu in si deliti kopalnico. »Ne morem ravno reči, da se na oder podajam samozavestno, a to je iz predstave v predstavo lažje. Čeprav so gledalci navdušeni in po vsaki predstavi prejemam številne čestitke, pa je vsak nastop zgodba zase. Lepo je, da ljudje verjamejo vame, ampak vseeno vsakič čutim rahlo tremo in strahospoštovanje do tovrstnega dela,« pravi Rebeka, ki bo prav zaradi Jamske ženske april zanjo zelo naporen mesec.

V tem času bo nekoliko bolj vpet v družinsko življenje prav njen Sandi. Morda veste, kako sta se spoznala? »Kot srednješolka sem štopala in Sandi mi je ustavil. A ko sem pritekla k avtu, mi je povedal, da gre v drugo smer in odpeljal. Takšno je bilo najino prvo srečanje,« je za TV Veseljak povedala Rebeka, ki jo, kot je dodal Sandi, obožujejo vsi – doma in zunaj doma. Kako ne, ko pa je ta vražja Posavka vedno nasmejana in polna pozitivne energije.

