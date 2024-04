posavje

Zavarovanje sadja / Zavarovalnica sadja ne zavaruje več

1.4.2024 | 14:40 | Dragana Stanković

Tako kot je sadjarstvo v krizi zdaj, ni bilo še nikoli, pravi Boris Orešek, sadjar iz Sevnice in predsednik strokovnega odbora za sadjarstvo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. (Foto: D. S.)

Sevnica, Ljubljana - Sadjarji, ki te dni s strahom čakajo, kaj bodo prinesla mrzla spomladanska jutra, so v začetku leta doživeli šok, tokrat birokratski. Zavarovalnica Triglav je namreč z letošnjim letom odstopila od zavarovanja sadja za nevarnost pozebe. Tako so bili sadjarji primorani sadje zavarovati pri edini zavarovalnici, ki tovrstno zavarovanje še ponuja, to je pri avstrijski zavarovalnici Agro. Za veliko ljudi to pomeni mučno in zamudno dodatno birokratsko delo, poleg tega so bili mnogi dolga leta »zvesti« Triglavu, saj imajo pri njih sklenjena tudi druga zavarovanja v paketu.

Zavarovalnica Triglav je odstopila od zavarovanj sadja za nevarnost pozebe – Pet pozeb v zadnjih osmih letih – Zavarovalnica Triglav predlaga, da bi ministrstvo poleg sofinanciranja premij krilo tudi del škode, če je ta višja od 50 odstotkov – Sadjarji trenutno »obsojeni« samo na eno zavarovalnico

