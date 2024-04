novice

21. krog lige NLB / Trebanjci remizirali, Ivančani izgubili

1.4.2024 | 09:00 | STA; M. K.

V 21. krogu lige NLB so Trebanjci remizirali z Ormožani, Ivančani pa izgubili s Slovanom. Krkaši bodo tekmo tega kroga odigrali 10. aprila, ko se bodo pomerili z Ribničani, Dobova pa bo igrala šele 3. maja.

Po tekmi v Ormožu (Foto: zajem zaslonske slike)

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 27:27 (14:15)

Rokometaši Jeruzalema Ormoža in Trima iz Trebnjega so v tekmi 21. kroga lige NLB igrali neodločeno 27:27 (14:15).

* Dvorana Hardek, sodnika: Žibret, Teršek.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent 1, Zemljič, Munda 1, Sok 3 (1), Vincek, Žuran, M. Hebar 9 (3), G. Hebar 1, Šulek, Blagotinšek 2, Pungartnik 4, Krabonja, Kolmančič 2, Jerenec 4.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Slatinek Jovičič 5, Višček 5 (1), Bulzamini 1, Didovič 3, Jurečič 6 (6), Kotar 1, Udovič 1, Grmšek, Grbić, Cingesar 1, Nešić, Krešić 1, Ćorsović 3.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 4 (5), Trimo Trebnje 7 (9).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 10, Trimo Trebnje 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Vodilni Trebanjci so na gostovanje v Ormož odšli z dvema točkama naskoka pred Velenjčani. Njihovi tokratni tekmeci so bili pred tem krogom na petem mestu s 25 točkami. Po razpletu tekme so Trebanjci z le eno točko sicer še povečali naskok pred Gorenjem, ki pa ima zdaj že dve tekmi manj ob točkovnem razmerju 33-36.

Že v prvem polčasu je bil dvoboj zelo izenačen. Gostje so sicer prišli do manjšega naskoka (6:4, 8:6), a so se domači vrnili in prišli le na gol zaostanka, takšna pa je bila tudi razlika ob polčasu.

Tudi v nadaljevanju se slika na igrišču sprva ni bistveno spremenila. Trebanjci so ušli na tri gole (19:16), toda tudi te prednosti niso znali zadržati in v 49. minuti je bilo spet le -1 (23:24).

Ko so gostje spet vodili za dva pri 26:24 in 27:25, se je zdelo, da imajo stvari pod nadzorom. A se Ormožani niso predali, najprej so znižali, nato je najboljši domači strelec Martin Hebar v 59. minuti zadel za 27:27. Trebanjci so zadnji napad zapravili, vratar Filip Ranfl je ubranil strel Staša Slatineka Jovičića in ekipi sta si točki razdelili.

Pri domačih je z devetimi goli blestel Martin Hebar, pri gostih jih je šest dosegel Jan Jurečič.

Naslednjo tekmo bodo Ormožani v domačem prvenstvu igrali 13. aprila, ko bodo gostovali v Ivančni Gorici, Trebanjci bodo isti dan igrali na Škofljici.

LL Grosist Slovan - Sviš Ivančna Gorica 29:23 (11:11)

Rokometaši LL Grosist Slovana so premagali Sviš Ivančno Gorico z 29:23 (11:11).

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 400, sodnika: Sok in Lah.

* LL Grosist Slovan: Mlakar, Krbavčić, Novak, Grojzdek, Pajt 7 (2), Stojnić 1, Pipp 3, Kovačevič, Mlivić 9, Perić 3, Pirc, Budja, Varga, Kovačič 2, Grebenc 4.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 1, Justin 2, Tekavčič, Stopar 6, Klemenčič 2, Omahen 2, Kutnar 2, Pirnat, Grum, Marojević 4 (1), Bradač, Korošec, Kompare, Košir 4 (2).

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 3 (2), Sviš Ivančna Gorica 5 (3).

* Kazenske minute: LL Grosist Slovan 8, Sviš Ivančna Gorica 6 minut.

* Rdeči kartoni: /.

Ljubljanski rokometaši so dobili derbi deveto- in desetouvrščene ekipe prvenstva. To pa predvsem po zaslugi drugega dela, prvi se je namreč končal z neodločenim izidom 11:11, čeprav so Dolenjci že vodili z 11:8.

Za goste je bil usoden začetek drugega polčasa. Nadaljevali so neprepričljivo igro s konca prvega, do sedme minute nadaljevanja prejeli šest golov, kar pomeni, da je bil delni izid kar 9:0. A naleta Ljubljančanov še ni bilo konec, v 47. minuti so vodili že s 26:15, takrat je bil zmagovalec praktično odločen.

Z 12 obrambami se je izkazal domači vratar Erik Krbavčič, v napadu je bil razpoložen Tarik Mlivić, dosegel je devet golov, Kenan Pajt jih je dodal sedem.

V naslednjem krogu bo Sviš Ivančna Gorica gostila Jeruzalem Ormož.

Izidi, 21. krog:

- sreda, 27. marec:

Škofljica - Koper 33:39 (18:20)

- sobota, 30. marec:

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 27:27 (14:15)

Slovenj Gradec - Celje Pivovarna Laško 32:34 (14:18)

Urbanscape Loka - Ljubljana 28:21 (15:9)

LL Grosist Slovan - Sviš Ivančna Gorica 29:23 (11:11)

- sreda, 10. april:

18.30 Krka - Riko Ribnica

- petek, 3. maj:

19.00 Dobova - Gorenje Velenje

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 21 17 2 2 679:540 36

2. Gorenje Velenje 19 15 3 1 587:481 33

3. Celje Pivovarna Laško 21 16 1 4 703:604 33

4. Krka 20 11 4 5 588:523 26

5. Jeruzalem Ormož 21 11 4 6 565:555 26

6. Koper 21 12 0 9 616:584 24

7. Riko Ribnica 20 10 2 8 654:622 22

8. Slovenj Gradec 21 9 2 10 613:623 20

9. LL Grosist Slovan 21 7 1 13 576:606 15

10. Sviš Ivančna Gorica 21 6 3 11 590:632 15

11. Urbanscape Loka 21 6 3 12 581:634 15

12. Škofljica 21 5 1 15 561:644 11

13. Ljubljana 20 3 0 17 549:660 6

14. Dobova 20 3 0 17 503:657 6

‹ nazaj