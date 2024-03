FOTO: Slavila oče in hči – šampion ocenjevanja Gregor Štemberger, Metka šentjernejska kraljica cvičkov

Letos so pri šentjernejskih vinogradnikih slavili (od leve proti desni): Rok in Žiga Zupančič ter Gregor in Metka Štemberger.

Predsednik DV Šentjernej in šampion cvičkov Rok Zupančič ter šentjernejska kraljica cvičkov Metka Štemberger.

Lanski šentjernejski kralj cvička Mišel Gorenc (na levi) je lento predal novi šentjernejski kraljici cvičkov Metki Štemberger (na desni).

Druščina najboljših letošnjih šentjernejskih vinogradnikov (od leve proti desni): Rok in Žiga Zupančič ter Gregor in Metka Štemberter, ter Mišel Gorenc, Nika Martinčič, Jure Krštinc in Janez Selak.

Razdrto pri Šentjerneju - Leto je naokrog in tudi v šentjernejski občini so javno oznanili, kako uspešni so bili njihovi vinogradniki v lanskem letu. Društvo vinogradnikov Šentjernej je sinoči pod Grabnarjevim kozolcem organiziralo javno podelitev priznanj in medalj za najboljša vina, ki jo je humorno povezoval Janez Selak. Manjkala ni aktualna cvičkova princesa Nika Martinčič, ki je nagovorila zbrane, za dobro voljo je s harmoniko poskrbel Žiga Zupančič.

Kot pove predsednik DV Šentjernej Rok Zupančič, je v oceno prišlo 154 vzorcev vin, največ – 57 - je bilo cvičkov. Tokrat je med njimi slavila ženska, saj so za novo šentjernejsko kraljico cvičkov razglasili Metko Štemberger, hči priznanega dolenjskega vinogradnika Gregorja Štembergerja. Njen cviček je dosegel oceno 16,17, vino pa so pridelali na Pleterskem hribu.

»Uspeha sem zelo vesela. Rada delam v vinogradu, še raje v kleti, pomagam pa tudi v domači slaščičarni,« je povedala nasmejana Metka Štemberger, ki bo ponosno zastopala šentjernejske vinogradnike in cviček na raznih prireditvah. Je tudi vodja novoustanovljene sekcije mladih vinogradnikov v društvu.

Žigi Zupančič prvo ocenjevanje mladih vinogradnikov

Čestitka Urošu Fartelu

Žiga Zupančič je raztegnil meh.

Zbrane je nagovorila cvičkova princesa Nika Martinčič, na desni voditelj prireditve Janez Selak.

V društvu je zaživela sekcija mladih vinogradnikov, ki tudi ni manjkala na prireditvi.

Jure Grubar (na levi) je sam izvrsten vinogradnik, kar dokazujejo tudi rezultati ocenjevanj, kot strokovnjak pa je kolegom vedno pripravljen tudi svetovati. Je glavni enolog in direktor Kleti Krško.

Pod Grabnarjevim kozolcem je bilo veselo, seveda so zbrani okušali najboljša vina.

Ocena 16,17 ni najvišja letošnja ocena pri letošnjih cvičkih, štirje so se bolje odrezali, med njimi predsednik društva Rok Zupančič, ki je dobil naziv šampion cvičkov, in njegov sin Žiga Zupančič iz Dolnjega Mokrega polja, ki je postal prvak ocenjevanja mladih vinogradnikov. Ta naziv so letos podeljevali prvič, saj želijo spodbuditi mlade in si zagotoviti v društvu podmladek, kar jim uspeva. Cviček Zupančičevih dveh je dosegel oceno 16,30. Preostala dva najboljša med cvički sta še Vid Borse iz Dolenjega Mokrega Polja ter Uroš Fartel iz Razdrtega, oba z oceno 16,20.

A kot pojasni predsednik Zupančič, kralj cvička po pravilih društva lahko postane le tisti, ki pridela oz. prijavi zadostno količino vina, to je 1.500 litrov cvička, »saj želimo, da ti nazivi pridejo v roke večjih vinogradnikov, ki se od tega preživljajo in jim ta naziv nekaj pomeni.« A tudi oceno cvička nove šentjernejske cvičkove kraljice so imeli trije vinogradniki: poleg nje še Uroš Fartel iz Razdrtega in Denis Gorenc iz Vratnega. Slednji je že bil že šestkrat šentjernejski kralj cvička, lani pa je to postal njegov sin Mišel, ki je sinoči lento predal Štembergerjevi.

»Štembergerjeva in Fartel sta imela pogoje za kralja cvička. Pravila so jasna - v takem primeru strokovna komisija ponovi ocenjevanje na izločanje in zmagala je Metka Štemberger,« pove Zupančič. Njen cviček je tako postal tudi letošnje županovo vino, ki ga prvi mož šentjernejske občine Jože Simončič vsako leto ponuja kot protokolarno vino ob različnih priložnostih, za obdarovanje ipd.

Šampion ocenjevanja Gregor Štemberger, Jure Grubar slavil pri peninah

Tudi naziv šampion ocenjevanja je šel letos v družino Štemberger. Gregor Štemberger je pridelal najvišje ocenjeno vino, in sicer laški rizling sladko, letnik 2021, ocena je 18,57. Vinogradnik, ki je že dvakrat postal šentjernejski kralj cvička, na Tednu cvička pa je tudi že zmagal in postal kralj cvička, je imel še nekatera druga izvrstno ocenjena vina, npr. sivi pinot suho, letnik 2021, ocena 18,33, pa več različnih modrih frankinj itd.

Med pridelovalci cvička jih velja omeniti še pet, ki so prejeli zlato diplomo. To so: Jože Bevc, Denis Gorenc, Nejc Luzar, Roman Tramte in Marko Turk (vsi z oceno 16,13).

Najboljšo lansko modro frankinjo je pridelal Franc Oberč (17,23), letnik 2022 pa Arret Wines (17,93) dolenjsko belo Miran Macedoni (16,83), belo zvrst Andraž Rumpret (17,90) idr.

Pri peninah, po katerih so tudi znani šentjernejski pridelovalci, je slavil Jure Grubar, ki je s štirimi vrstami penin dosegel prva štiri mesta in zlate medalje (ocene od 18,17 in 18,10). Oceno 18,10 je dosegla tudi njegova penina rose.

Dve pokušini naredili svoje

Predsednik DV Šentjernej Rok Zupančič pove, da so z lanskim letnikom zadovoljni, »čeprav niso bili najboljši pogoji za pridelovalce grozdja. Usodne toče kot pred dvema letoma sicer ni bilo, a letina je bila obilna in kdor je prav postopal, je lahko pridelal izredno kvalitetno vino. Le nekaj izločenih vin na ocenjevanju pa pove, da so vinogradniki postali izobraženi in pridno koristijo svoje znanje. »Pozna pa se tudi, da smo imeli dve pokušine vin, mladih decembra in potem še februarja. Vsak, ki je bil dovzeten za kritiko ali nasvet, je v kleti lahko še marsikaj popravil,« pove Zupančič.

Vina sta letos ocenjevali dve strokovni komisiji, ki sta ju vodila Jure Grubar in Gregor Štemberger.

Sicer so v društvu zagnani in še kako živi, aktivna je pohodniška sekcija, ki organizira od pohodov do izletov, marsikaj se dogaja tudi v njihovi novi vinski kleti, ki so jo vinogradniki uredili na nekdanji Jordanovi kmetiji v Dolenji Brezovici. Pridobitve so veseli in jim je dala nov zagon.

V priponki rezultati ocenjevanj vin.

Besedilo in foto: L. Markelj

