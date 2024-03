Lažje poškodovana voznica

21.3.2024 | 12:40

Iz bolnišnice so novomeške policiste včeraj popoldne obvestili, da oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah se je nesreča zgodila nekaj pred 7. uro na Kandijski cesti v Novem mestu, kjer je 44-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil 38-letne voznice. Okoliščine policisti še preverjajo in bodo zoper povzročitelja uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve cestno prometnih predpisov, sporočajo s PU Novo mesto.

Poskus vloma

Na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu je včeraj med 16. in 19. uro nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, povzročil je le škodo na vratih vozila.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Loče, Rigonce, Jesenice, Župelevec) včeraj prijeli 27 državljanov Afganistana, enajst državljanov Nepala in Sirije, štiri državljane Turčije, Maroka, Egipta in Indije, tri državljane Rusije, tri državljane Iraka, dva državljana Bangladeša in državljana Pakistana. Na območju PP Metlika (Svržaki, Rosalnice) so prijeli 21 državljanov Turčije, 12 Sirije in tri državljane Egipta ter na območju PP Črnomelj (Žuniči) pet državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 183 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. V Črnomlju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poskusa vloma, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in tatvin ter posredovali zaradi požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.