Medvrstniško nasilje in sovražni govor na spletu: mlade je treba opolnomočiti

20.3.2024 | 18:50

Na okrogli mizi so sodelovali (z leve) Vesna Draginc, Društvo življenje brez nasilja Novo mesto in Safe.si - varna raba interneta in mobilnih naprav, Damjana Gruden, ravnateljica Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto, Janez Mirtič, pomočnik načelnika Policijske postaje Novo mesto, in Mitja Valentinc, koordinator področja mladine na Zavodu Novo mesto, Mladinski center Oton. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v partnerstvo z mestnimi občinami danes ob isti uri v šestih mestnih občinah po Sloveniji pripravili okroglo mizo Medvrstniško nasilje in sovražni govor na spletu. Kampanje z istim naslovom je ministrstvo začelo že v oktobru leta 2022 z natečajem za otroke in mlade ter spletnimi tečaji, nadaljevalo lani z ozaveščanjem pod sloganom Ugrizni se v sovražni jezik, letos pa z ozaveščanjem javnosti pod sloganom Premisli, nato stisni.

Spletno nasilje predstavlja kompleksen problem. »Zaradi tako imenovanega internetnega trajnega spomina se nasilje na spletu lahko da nikoli ne konča, saj zaradi nezmožnosti brisanja neprimernih, sramotnih, intimnih, lahko tudi nasilnih fotografij, videoposnetkov, raznih objav in komentarjev, žrtev ob vsakem ponovnem deljenju takšnih vsebin vsakič znova žrtev spletnega nasilja. Safe.si je pobuda v okviru centra za varnejši internet, katere poslanstvo je ozaveščanje otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev o varni rabi interneta in mobilnih naprav,« je v uvodu poudaril povezovalec okrogle mize Primož Ferjančič iz Ministrstva za digitalno preobrazbo.

S sogovorniki, Vesno Draginc (Društvo življenje brez nasilja Novo mesto in Safe.si - varna raba interneta in mobilnih naprav), Damjano Gruden (ravnateljica Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto), Janezom Mirtičem (pomočnik načelnika Policijske postaje Novo mesto) in Mitjo Valentincem (koordinator področja mladine na Zavodu Novo mesto, Mladinski center Oton) – so se pogovarjali, kakšne oblike spletnega nasilja so pri nas najbolj prisotne, kako ga lahko med mladimi prepoznamo in se nanj ustrezno odzovemo ter še pomembneje, kako naj otroke in mlade opolnomočimo, da se bodo izognili tovrstnim okoliščinam.

Vsi sogovorniki so se strinjali, da je ena najpomembnejših stvari preventiva in da moramo biti odrasli zgled otrokom in mladostnikom. Vesna Draginc je med drugim dejala, da otrok ne ne moremo odvrniti od pametnih telefonov, interneta, družabnih omrežij, moramo pa jim podati jasne informacije, kako se uporablja, kaj se lahko zgodi, kaj pomeni, če nekoga na spletu užalimo in kako hitro lahko potujejo te informacije. »V tem delu imamo še veliko za postoriti, če jih ne bomo preventivno informirati, bodo šle stvari še dlje, kot so. Bo še več spletnega nasilja v smislu raznih groženj, ustrahovanj …«

Izpostavila je tudi težavo, da so otroci danes vse preveč prepuščeni sami sebi, ter poudarila, da žrtev ni kriva za spletno nasilje, čeprav je denimo delila sliko na omrežju, odgovornost je na tistemu, ki to sliko deli naprej, ki jo je zlorabil, predelal, ki je ustvaril lažni profil, grozil pod nekimi objavami in nekoga ustrahoval.

Janez Mirtič s PP Novo mesto, ki že 20 let dela na področju medvrstniškega nasilja, to se je z ulic, igrišč in šolskih hodnikov v veliki meri preselilo na splet, je povedal, da policija daje velik poudarek preventivi, če pa do nasilja pride, je potrebno »čim prej o zadevi spregovoriti in povedati nekomu, ki se mu lahko zaupamo – ali je to šola, starši, nenazadnje pa tudi policija. Vsak, ki je žrtev nasilja, se lahko obrne na policijo, mi smo vedno pripravljeni pomagati, jo preiskati oziroma zajeziti, da do tega ne bi več prihajalo.«

Na Šolskem centru Novo mesto se po besedah Damjane Gruden trudijo, da imajo dijaki varno okolje, zelo dobro sodelujejo s policijo, ozaveščanja mladih glede spletnega nasilja, ki je v porastu, pa ni nikoli zadosti. »Mi učimo mlade, kako odreagirati, če se srečajo z nasiljem, na koga se obrniti, kam poklicati, saj se mi zdi, da so prestrašeni in tega ne vedo.«

M. Ž.