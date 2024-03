Soltec: Razvoj narekujejo kupci

20.3.2024 | 11:30

Direktor Solteca Mirko Požar je pred četrt stoletja začel z manjšo delavnico za proizvodnjo senčil. (Foto: D. S.)

Dobova - »Soltec ni startup, ampak podjetje s 25 let dolgo brado,« pravi njegov lastnik in direktor Mirko Požar. Pred četrt stoletja je na obrobju Dobove odprl manjšo delavnico za proizvodnjo žaluzij in delal za takrat uspešna slovenska gradbena podjetja, ki so nato neslavno končala. Nastopila je gradbena kriza in trga naenkrat ni bilo več. Podjetje se je leta 2011 znašlo pred težkim izzivom, a jim je, kot pravi Požar, cona neudobja prinesla dva dobra rezultata. Prvi je bil, da so morali na trge v tujino, drugi pa, da so začeli produktni razvoj, ki je bil ključen za nadaljnje korake.

Po 25 letih začenjajo novo zgodbo.

Začeli s proizvodnjo žaluzij, danes so mednarodno priznan proizvajalec senčil in elementov za zunanje prostore – Pergole, »zeleni« nadstreški, zunanje kuhinje, pametni smetarniki

Dragana Stanković