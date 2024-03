FOTO: Stane Kralj je prejemnik letošnjega Jožefovega odličja

20.3.2024 | 12:00

Novomeški škof msgr. Andrej Saje je letošnje Jožefovo odličje, najvišje škofijsko priznanje, izročil Stanetu Kralju iz Župnije Zagradec.

Novo mesto - Včeraj, na god sv. Jožefa, glavnega zavetnika novomeške škofije, je bil prazničen dan za vse vernike, med njimi pa še zlasti za Staneta Kralja iz Župnije Zagradec, letošnjega prejemnika odličja sv. Jožefa.

Gre za najvišje škofijsko priznanje, ki ga namenjajo posameznikom ali ustanovam, ki se posebej odlikujejo po zglednem krščanskem življenju in svojem prispevku za krajevno Cerkev.

Slavljenca Staneta Kralja (na desni) z ženo Ljubico je z obiskom maše počastil tudi ivanški župan Dušan Strnad z ženo.

Škofija Novo mesto se je na sinočnji slovesni maši v novomeški stolnici z Jožefovim odličjem zahvalila Stanetu Kralju za vsa dobra dela, pa tudi za zgled pristnega in dejavnega kristjana, ki svoje vere ni nikoli skrival ali opustil. Moč za svoje delo je vedno črpal prav iz rednega obiska nedeljske maše in molitve.

Odličje mu je izročil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, med drugim pa mu je čestital tudi župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Bogoslužje je obogatilo ubrano petje zagraškega župnijskega pevskega zbora pod vodstvom Roberta Kohka, ki so slavljenca tudi tako zelo počastili.

Stane Kralj (v sredini) z ženo Ljubico in s škofom Andrejem Sajetom, ivanškim županom Dušanom Strnadom (na levi) ter z g. Urošem Švarcem in g. Dejanom Pavlinom (na desni).

Slovesen prihod duhovnikov v stolno cerkev

Stane Kralj s svojo družino in škofom

Slovesna podelitev

Na skupni fotografiji se je slavljencu ob koncu maše pridružil tudi župnijski pevski zbor iz Zagradca, ki je s čudovitim petjem obogatil slovesno mašo.

Slavljenec z duhovniki in ministranti

Predlog za podelitev Joževega odličja Stanetu Kralju sta podala župnik Župnije Zagradec g. Uroš Švarc in dekan dekanije Žužemberk g. Dejan Pavlin.

Vsestransko dejaven in globoko veren

74-letni Stane Kralj se je rodil vernim staršem v župniji Šentvid pri Stični. Brat Rafko je postal duhovnik. Stane je izbral družinsko življenje, globoka osebna vera pa mu je pomagala, tako v privatnem kot civilno družbenem in župnijskem življenju. Povsod je pustil svoj pečat.

Odlikuje ga miren in preudaren značaj, mladostniška igrivost in izjemna pripadnost župniji in kraju. Z družino – z ženo Ljubico imata tri otroke – se mu je uspelo iz malega obrtnika razviti v velikega in uspešnega podjetnika, največjega v kraju. V Fužini pri Zagradcu uspešno deluje Kraljevo družinsko podjetje Hoja, oblazinjeno pohištvo.

Stanetovo podjetnost so prepoznali tudi sokrajani in ga za izvolili za predsednika KS. Je predsednik gasilskega društva in vodilni mož v gasilski regiji. S svojim podjetjem in osebnim angažmajem je desetletja pomagal neštetim sokrajanom, krajevnemu razvoj in župniji.

Na občinski ravni mu je uspelo uresničiti gradnjo novega vrtca, osnovne šole in obnovo gasilskega doma. Po njegovi zaslugi je kraj obdržal zdravstveni dom.

Obnova župnišča v Zagradcu

V novih okoliščinah pastoralnega območja župniji Ambrus, Šmihel in Zagradec je Stane Kralj priskočil na pomoč novemu župnijskemu upravitelju g. Urošu Švarcu. Pod Kraljevim njegovim vodstvom je potekala obnova župnišča – to je načrtoval že župnikov predhodnik g. Sašo Kovač - in zbiranje finančnih sredstev v Župniji Zagradec, k čemur je na lep način spodbujal farane. To ni bilo enostavno, saj je Zagradec ostal brez rednega župnika.

V dobro župnije je daroval veliko svojega časa, izbiral je izvajalce, prisoten je bil pravzaprav pri vsaki fazi obnove. Mnogo poti je naredil brezplačno in če je zmanjkalo denarja, je bil vedno pripravljen denar posoditi, nemalokrat pa tudi podariti v dobro župnije. Župnik se v vsakem trenutku lahko obrne nanj, vedno je pripravljen pomagati.

Stane Kralj je zgled ostalim

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje med razloge za podelitev letošnjega Jožefovega odličja Stanetu Kralju poudarja njegovo močno in iskreno vero, pripadnost župniji in redno zakramentalno življenje; pripravljenost kot laika prevzeti naloge, ki niso strogo duhovniške in tako razbremeniti župnika glede gospodarskih zadev, kar je in bo v času pomanjkanja duhovnikov še kako pomembno; nesebično in pogosto brezplačno pomoč pri obnovi župnišča v Zagradcu.

Najvišje škofijsko priznanje Stanetu Kralju pa naj bi bilo tudi spodbuda ostalim, da se vključijo v življenje Cerkve ter po svojih močeh in talentih pomagajo v pastoralnem življenju občestva, meni novomeški škof.

Stane Kralj, ki je prepoznavna osebnost v občini Ivančna Gorica, je kljub temu ostal skromen in ponižen mož. Jožefovega odličja je iskreno vesel in pravi, da bo še naprej z veseljem delal za soljudi in skupnost.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija