Hep razmišlja o sodelovanju pri gradnji Jeka 2

20.3.2024 | 09:10

Ideji o soinvestitorstvu pri projektu Jek 2 so v Gen energiji naklonjeni. (Foto: arhiv; GEN energija)

Zagreb/Krško - Hrvaška energetska družba Hrvatska elektroprivreda (Hep), solastnica Nuklearne elektrarne Krško (Nek), razmišlja o sodelovanju pri gradnji nove nuklearke v Krškem (Jek 2), je po poročanju Poslovnega dnevnika razkril predsednik uprave Hepa Vice Orlušić. Pogovore med Slovenijo in Hrvaško je potrdil tudi član uprave Neka Saša Medaković.

Orlušić je na konferenci Poslovnega dnevnika z naslovom Energetska pot v trajnostno prihodnost dejal, da so se predstavniki Hepa s slovenskimi kolegi - na slovenski strani je lastnica krške nuklearke in za zdaj edini investitor v Jek 2 družba Gen energija - na temo sodelovanja pri gradnji drugega bloka sestali že včeraj.

Po njegovih besedah načrtujejo, da bi skupino Hep do leta 2050 popolnoma preoblikovali in razogljičili. Poudaril je tudi, da je pred Hrvaško velika naloga, saj bodo morali nadgraditi elektroenergetsko omrežje, da bo to omogočalo prenos in distribucijo obnovljivih virov energije.

Da med Slovenijo in Hrvaško potekajo pogovori o sodelovanju pri gradnji nove nuklearke, je na ponedeljkovi konferenci potrdil tudi Medaković. Hrvaška sicer iz krške nuklearke dobi 15 odstotkov vse svoje električne energije.

V Gen energiji so potrdili Orlušićeve besede o včerajšnjem sestanku, a kot so dodali, o soinvestitorstvu pri projektu Jek 2 s strani Hepa niso govorili. Pojasnili so, da so na včerajšnjem sestanku med poslovodstvom Neka ter njegovim slovenskim in hrvaškim lastnikom, to sta poslovodstvi družb Gen energija in Hep, obravnavali tekoče zadeve v povezavi z Nekom ter strategijo upravljanja skupne naložbe v Nek.

V Gen energiji sicer zaznavajo interes tujih in domačih akterjev, ob Hrvaški oziroma državnem energetskem podjetju Hep npr. tudi predstavnikov italijanskega ter slovenskega gospodarstva. "Ti razgovori so zgolj informativne narave. Izbor morebitnega soinvestitorja tudi ni izključno v mandatu družbe Gen, zato je razprava o tem trenutno še preuranjena," so zapisali. Ideji o soinvestitorstvu pri projektu Jek 2 so sicer naklonjeni.

STA; M. K.