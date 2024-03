Nesreča v podjetju - delavec padel z višine

19.3.2024 | 12:00

Trebanjski policisti so bili včeraj nekaj po 13. uri obveščeni o nesreči pri delu v podjetju na območju Šentruperta. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 40-letni delavec zaradi izgube ravnotežja padel z višine in se huje poškodoval po glavi. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Poškodovana voznica povzročiteljica

Poročali smo že (s fotografijami) o včerajšnjem trčenju treh avtomobilov na Drnovem. Policisti PP Krško so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 26-letna voznica, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil 57-letne voznice. Njeno vozilo je po trčenju odbilo še v avtomobil, ki ga je pred njo vozila 34-letna voznica. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Demontirali ograjo

Med 15. 3. in 18. 3. je v Dobruški vasi nekdo odstranil in ukradel 11 kosov vgrajene ograje v vrednosti okoli 3.000 evrov. V okviru preiskovanja kaznivega dejanja so policisti PP Šentjernej pri pregledu širše okolice našli ukradeno ograjo in o najdbi obvestili oškodovanca. Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja, so zapisali na PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Na delovišču na območju Brezovice pri Črmošnjicah je v noči na ponedeljek nekdo z delovnega stroja ukradel več delov in lastnika oškodoval za okoli 5.000 evrov.

V Ravnah pri Zdolah je med 15. 3. in 18. 3. neznanec skozi vrata vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru na Otoški cesti v Novem mestu je včeraj med 16. in 20. uro nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V minuli noči je na parkirnem prostoru na Ulici Danila Bučarja v Novem mestu neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel potni list. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.100 evrov.

Prijeli tihotapca in migrante

Nekaj po 23. uri so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat romunskih registrskih oznak. 21-letni državljan Romunije je prevažal štiri državljane Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Romunije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Podgračeno, Jereslavec, Prilipe, Dobova, Podvinje, Loče, Rigonce, Mostec) prijeli 20 državljanov Sirije, 18 Afganistana, devet Somalije, šest Nepala, pet Maroka, štiri Burundija, tri državljane Turčije in državljana Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Bedenj, Vinica, Žuniči) so prijeli deset državljanov Sirije, šest iz Maroka in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 88. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 267 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 14 nesreč z gmtono škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

