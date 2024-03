Na prvem mestu zdaj ŠD SU

17.3.2024 | 09:40

Savinja I - ŠD SU

Čeprav je minulo nedeljo Mura Sobota I v zaostali tekmi desetega kroga 1. SNTL za moške v gosteh s 4:1 premagala oslabljeno Savinjo I, je po tekmah 15. kroga na vrhu prvenstvene lestvice ŠD SU, ki je prav tako v gosteh Savinjčane premagal s 4:3. Za Sobočane je bil usoden domači poraz z Mariborom, ki je slavil s 4:2. Do pomembne zmage, s 4:3 proti Krki, je doma prišel Mengeš, Ravenčani so Kajuh-Slovan doma premagali s 4:0, tako kot tudi Kema Murexin I velenjski Tempo.

Poškodba Mihe Podobnika je Savinjo I oddaljila od boja za prvo mesto po rednem delu prvenstva, si je pa najmlajša ekipa v 1. SNTL za moške zagotovila najmanj četrto mesto.

Mladi Savinjčani so brez Podobnika igrali tudi proti novomeškemu ŠD SU tudi v 16. krogu. Začetek je bil zanje obetaven, saj sta Vovk Petrovski in Matic Čopar s 3:2 premagala Uroša Slatinška in Jožka Omerzela, nato pa je Vovk Petrovski bil boljši še od Jureta Slatinška. Domača ekipa je vodila tudi s 3:1 po zmagi Hohnjeca nad Omerzelom, toda nato je Uroš Slatinšek, potem ko je s 3:0 premagal Čoparja, s 3:0 ugnal tudi Vovka Petrovskega, vsi trije nizi so se končali na razliko. Za izenačenje je v maratonskem obračunu in popolnem preobratu z zmago s 3:2 proti Hohnjecu poskrbel Jure Slatinšek, v odločilni tekmi pa je bil Omerzel s 3:0 boljši od Čoparja.

Napet in izenačen dvoboj je bil tudi v Murski Soboti, dveh točk pa so se veselili aktualni državni prvaki. Za domače ekipo je bil obakrat uspešen Horvat, za goste iz Maribora pa je s 3:2 slavila dvojica Tomaž Roudi in Gregor Komac, ki sta svoja tekmeca premagala tudi v posamičnem dvoboju, Komac je bil boljši od Ropoše, Roudi pa od Zafoštnika. Piko na i je postavil Matevž Črepnjak, ki je s 3:2 premagal Ropošo.

Pucončani so doma brez izgubljenega dvoboja in tudi brez izgubljenega niza ugnali Velenjčane. Po enkrat so zmagali Damjan Zelko, Luka Norčič in Tomaž Pelcar ter dvojica Pelcar in Zelko. Za velenjsko ekipo so igrali Tadej Vodušek, Miha Kljajič in Patrik Videc.

Tudi Ravenčani so gladko prišli do zmage proti ljubljanskemu Kajuh-Slovanu. Žiga Kristijan Žigon in Darko Jamšek sta bila s 3:1 boljša od dvojice Bor Brodnjak in Vid Nared, Jamšek je brez izgubljenega niza premagal Brodnjaka, Žigon pa Andraža Novaka s 3:1. V četrtem dvoboju je Bojan Pavič proti Naredu do zmage prišel brez izgubljenega niza.

Zato pa je bilo veliko bolj napeto na tekmi med Mengšem in Krko, pomembnih dveh točk pa so se veselili domačini. Z dvema zmagama je bil njihov junak Andraž Avbelj, po eno pa sta dodala Aljaž Goltnik in v odločilnem sedmem dvoboju Klemen Jazbič, ki je bil s 3:2 boljši od Denisa Pintarja. Za Novomeščane sta do zmage prišla Aljaž Šmaljcelj in Denis Pintar v igri dvojic, oba pa sta dobila tudi po en posamični dvoboj.

Izidi v 1. SNTL za moške

Zaostala tekma 10. kroga: Savinja I – Mura Sobota I 2:4, tekme 16. kroga: Kema Murexin I – Tempo 4:0, Mengeš – Krka 4:3, Mura Sobota I – Maribor 2:4, Inter Diskont I – Kajuh-Slovan 4:0, Savinja I – ŠD SU 3:4.

Vrstni red: 1. ŠD SU 28 (59:29), 2. Mura Sobota I 26 (59:20) – tekma manj, 3. Maribor 26 (58:25), 4. Savinja I 22 (53:23) – tekma manj, 5. Kema Murexin I 16 (43:40), 6. Inter Diskont I 14 (37:47), 7. Krka 8 (27:56), 8. Mengeš 6 (27:49) – dve tekmi manj, 9. Kajuh-Slovan 6 (28:57), 10. Tempo 2 (12:58) – tekma manj.

M. Š.