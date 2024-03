FOTO: Ogenj uničil hišo in avto, vsaj poškodovan ni bil nihče; vklenili so ga v lokalu na Topliški

15.3.2024 | 12:50

Včerajšnji požar je uničil hišo v Gorenjih Kamencah. (Foto: PGD Kamence)

Včeraj okoli pol enih popoldne je, kot smo s fotografijami že poročali, zagorela stanovanjska hiša v Gorenjih Kamencah pri Novem mestu. V požaru ni bil nihče poškodovan, ogenj pa je uničil hišo, zgorel je tudi osebni avtomobil. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo, opravili bodo ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara, danes poročajo s PU Novo mesto.

Pridržali traktorista

Med kontrolo prometa na območju Starihovega vrha so policisti PP Črnomelj včeraj okoli 12. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika kmetijskega traktorja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 58-letni voznik ga je odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijana in brez vozniške

Nekaj pred 23. uro so policisti PP Dolenjske Toplice v Dolenjskih Toplicah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Volkswagen golf. Med postopkom so ugotovili, da 28-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,33 miligrama alkohola. Avtomobil so ji zasegli in zaradi kršitev napisali obdolžilni predlog.

Vklenili so ga v lokalu na Topliški

Okoli 20.30 so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz gostinskega lokala na Topliški cesti, kjer naj bi pijan moški kršil javni red in mir, nadlegoval je goste lokala in jih pozival k pretepu. 42-letni kršitelj ni upošteval opozoril varnostnika in ga je večkrat odrinil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomili v hišo in gradbiščne zabojnike

V naselju Mavrlen na območju PP Črnomelj je včeraj med 6. in 15.30 uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel okoli 200 evrov.

Na delovišču na Kandijski cesti v Novem mestu je okoli 22. ure neznanec vlomil v tri zabojnike. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Dobova, Jereslavec) včeraj prijeli 22 državljanov Sirije, osem državljanov Afganistana in Rusije, pet državljanov Nepala in državljana Maroka. Na območju PP Črnomelj (Balkovci) so prijeli dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 192 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.