Dacia Jogger - družinsko vozilo s pustolovskim značajem

14.3.2024 | 08:30

Dacia je z Joggerjem na novo opredelila družinsko vozilo z do sedmimi sedeži in ga naredila dosegljivega širokim množicam. Je družinski, je vsestranski in povzema najboljše iz vsake kategorije: dolžino karavana, velikost enoprostorca in atribute športnega terenca. Tako je Dacia Jogger idealen sopotnik za družinski vsakdan in tudi za izpolnjevanje želja po pobegu v naravo. Kot pristen model znamke Dacia ponuja vso bistveno opremo, ne da bi zanemaril varnost in udobje potniškega prostora. S tem spreminja pravila in na novo opredeljuje vsestransko družinsko vozilo z dostopno ceno. Dacia Jogger s petimi ali sedmimi sedeži je vsestranski zaradi prostornosti in rekordne prilagodljivosti in kot tak vabi k pustolovščinam. Posameznik bo lahko izbiral med tremi različnimi motorji, in sicer bencinskim (TCe 110), hibridnim ter motorjem na bencin in avtoplin ECO -G.

PROSTORNOST IN UDOBNOST V VSEH VRSTAH

Jogger je idealen družinski sopotnik za vsakdanje opravke in rekreacijo v naravi. Ponuja pravo mero prostornosti in vsestranskosti, kakršne družine potrebujejo v vsakdanjem življenju. Poskrbi za udobno vožnjo vseh potnikov, ne glede na to ali ti sedijo spredaj, zadaj ali v tretji sedežni vrsti. Zahvaljujoč trem vrstam sedežev lahko Dacia Jogger prevaža do sedem odraslih oseb. Zasnovan je v duhu vsestranskosti švicarskega žepnega noža in ponuja več kot 60 možnih konfiguracij! Dacia Jogger je vsakdanji spremljevalec, ki se lahko spreminja iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz leta v leto. Je tudi izjemno praktično vozilo, saj ima skupaj za do 24 litrov odlagalnih mest, ki so razporejena po vsej notranjosti, da imajo od njih koristi vsi potniki, tudi tisti v tretji vrsti. Med največjimi so 7-litrski zaprt predal za rokavice, korita na prednjih in zadnjih vratih, v katerih je prostor za litrsko steklenico, 1,3 litrski predal med sedežema in šest držal za skodelice.

DACIA JOGGER »EXTREME«, ODLOČEN PUSTOLOVSKI SLOG

Dacia Jogger je na voljo tudi s prav posebnim nivojem opreme, poimenovano Extreme, saj ima še bolj poudarjen pustolovski videz. Zunanjost krasijo strešna nosilca, ohišji ogledali in lita platišča črne barve. V kontrastu s tem so zaščitni oblogi pod odbijačema spredaj in zadaj megalitno sive barve. Še ena značilnost posebne serije »Extreme« so nalepke z njenim imenom na prednjem delu in na platiščih. Na pragovih vrat so posebne zaščitne obloge. Celovita oprema vključuje še kamero za vzvratno vožnjo, samodejno klimatsko napravo in prostoročno kartico. Dacia Jogger Extreme ima še anteno v obliki hrbtne plavuti morskega psa, preproge pred vsemi sedeži in gumijasto oblogo poda prtljažnika.

NAJ SE PUSTOLOVŠČINA NADALJUJE TUDI ČEZ NOČ

Le zakaj bi ob koncu čudovitega dneva v naravi zapustili kraj z osupljivim razgledom ali romantičen kotiček na bregu reke? Sedaj imate poleg dejavnosti na prostem na voljo tudi možnost bivanja pod nebom. Z dodatno opremo InNature in inovativnim paketom »Sleep pack« se vaš Jogger lahko pretvori v spalnico za dve osebi. Paket »Sleep Pack« tvori lesen zaboj, ki se ga vstavi v prtljažnik Joggerja in ga je v nekaj minutah možno raztegniti v široko dvojno posteljo z ležiščem. Slednje sega čez ves zadnji del vozila, od naslonov prednjih sedežev, preko zložene sedežne klopi v drugi vrsti, do vrat prtljažnika. Tako dobljena površina za spanje v dolžino meri 190 centimetrov, v širino do 130 centimetrov, strop nad njo pa je oddaljen najmanj 60 centimetrov. Iz vozila ga je zelo enostavno odstraniti in ga je mogoče vstaviti v katerikoli Jogger. Da bo pustolovska izkušnja še boljša si udobnost svoje spalnice lahko povečate z nakupom dodatne opreme: zatemnitvenih zastorov za vsa okna in zunanjega šotora, ki se poveže z zadnjim delom vozila Jogger in tako poveča prostor za bivanje pod zvezdami. In to z Dacia Joggerjem še nikoli ni bilo tako privlačno in zabavno.

PODALJŠAJTE SI OBČUTEK BREZSKRBNOSTI S PODALJŠANIM JAMSTVOM IN POGODBO O VZDRŽEVANJU

Podaljšajte si občutek brezskrbnosti s podaljšanim jamstvom. Dacia namreč poleg 3 leta tovarniške garancije nudi podaljšano jamstvo do 6 let. Tako lahko vsi kupci Dacie izkoristite popolno kritje, ki ga uporabljajo strokovnjaki mreže Dacia. Sem sodijo kritje za vozilo v primeru mehanske, električne ali elektronske okvare (nadomestni deli in stroški dela) in kritje za zamenjavi ali popravilo izpušne cevi, sklopke, ksenonskih žarnic ter filtra sajastih delcev. Zagotovljena je tudi storitev Dacia Pomoč, ki vam je na voljo na vseh cestah doma in povsod v Adriatic regiji. Na pomoč se lahko zanesete 24 ur na dan 365 dni v letu. Da bi bil občutek brezskrbnosti še večji Dacia kupcem vozil Jogger podarja 3-letno brezplačno vzdrževanje (ob financiranju) in tako lahko brez skrbi uživate na vseh pustolovščinah, saj ste lahko prepričani, da ne bo nepredvidenih stroškov pri zamenjavi ali popravilu mehanskih, električnih ali elektronskih delov vozila.

Naj tudi vas družinski pustolovec zapelje na avanturo in z njim raziščite še ne obiskane skrite dolenjske kotičke.

Oglasno sporočilo