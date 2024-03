Halo, tukaj bralec Dolenjca: Krčanka ni presenečena, da razpada njihova svetniška skupina Gibanja Svoboda

13.3.2024 | 10:30

Krški občinski svet (Foto: arhiv DL; M. L.)

Marija iz Krškega je brala Dolenjski list in pravzaprav ni bila presenečena ob novici, da v njihovem občinskem svetu razpada svetniška skupina Gibanja Svoboda: »To je pa tako, ko stranka nastane čez noč, in to le zato, da so se postavili proti prejšnji oblasti. Takoj je bilo tudi očitno, da pri njih velja stroga strankarska disciplina, kar pomeni, da izvoljeni predstavniki ljudstva sploh ne razmišljajo s svojo glavo, ampak morajo glasovati tako, kot reče njihov vodja. To je žal očitno tudi v našem parlamentu, ko poslanci glasujejo vedno enotno, a ne vedno po zdravi kmečki pameti. Vedno pa tako, da so proti opoziciji, pa čeprav dajo tehten predlog.«

Bralka poziva svetnike in poslance, da naj glasujejo po lastni vesti in presoji.

