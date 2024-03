Razkol v svetniški skupini Gibanje Svoboda

1.3.2024 | 14:10

Krški občinski svet. Na levi Brigita Piltaver Imperl (v rumeni obleki) na njeni levi Aleš Stopar, ki sta ostala v svetniški skupini Gibanje Svoboda. (Foto: M. L.)

Krško - Štirje svetniki Gibanja Svoboda v krškem občinskem svetu, in sicer Borut Arh, Aleš Zorko, Igor Jarkovič in Almedin Ismić, so izstopili iz te skupine in bodo od zdaj delovali kot neodvisni svetniki. Zakaj so se odločili za izstop in ali sploh še ostajajo člani stranke Gibanja Svoboda, nam nihče izmed četverice ni povedal, češ da bodo svojo novo vlogo podrobneje pojasnili po počitnicah oz. dopustih. V svetniški skupini Gibanja Svoboda sta ostala le Aleš Stopar kot vodja in Brigita Piltaver Imperl, ki jo je župan pred kratkim odstavil s tega položaja.

Potem ko so iz svetniške skupine Gibanje Svoboda v krškem občinskem svetu izstopili štirje člani, v njej ostajata le še dva – Župan Janez Kerin o izstopu: Gre izključno za razmerja znotraj posameznih svetniških skupin – Koalicija, ki je ni bilo

M. Luzar