Mestni "vinograd" obrezan

14.2.2024 | 13:00

Prvi rez na mestni trti je po navodilih mestnega viničarja Petra Koreneta naredil župan Gregor Macedoni. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Da mestni viničar Peter Korene v družbi predsednika Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Mirana Juraka in novomeškega župana Gregorja Macedonija za valentinovo v Pugljevi ulici obredno obreže mestni vinograd oziroma obe potomki znamenite trte žametne črnine z Lenta, domnevno najstarejše žlahtne trte na svetu, je zdaj že tradicija

Mestni trti, posajeni jeseni leta 2019, sta lani že lepo obrodili, a so večino grozdov že pred načrtovano trgatvijo potrgali novomeški nepridipravi, zato skrbniki trt razmišljajo o primerni zaščiti z mrežo.

Festival cvička

Ob tej priložnosti je vodja projektov prireditvene dejavnosti pri Zavodu Novo mesto Domen Bohte napovedal letošnji tretji Festival cvička, ki bo tokrat od 24. do 26. maja na Glavnem trgu. Prireditev se bo v petek začela s tradicionalno vinogradniško povorko in nadaljevala z zabavo ob narodnozabavni glasbi ter kronanjem kralja cvička ter izborom cvičkove princese. Tudi tokrat bodo vzporedno z 52. Tednom cvička potekali študentska Cvičkarija, pa ocenjevanje vin in pohod po Slakovi poti, medtem ko bo tokrat Pop-up wine festival teden dni pozneje, 31. maja. Tudi letos bodo Festival cvička v partnerstvu organizirali Zavod Novo mesto, Društvo novomeških študentov in Zveza društev vinogradnikov Dolenjske.

»Novost v primerjavi z dosedanjimi prireditvami je, da se je tokrat cela vinorodna dežela Posavje poenotila, tako da bomo imeli skupno promocijo tudi na nacionalni ravni. Ljudi bomo povabili v vinorodno deželo Posavje maja na Vinsko vigred, Festival cvička in Festival modre frankinje,« je dodal vodja projektov prireditvene dejavnosti pri Zavodu Novo mesto Domen Bohte.

Društvo novomeških študentov bo po dolgoletni prekinitvi letos znova pripravilo tudi Cvičkarijo v Ljubljani. Ta bo 17. aprila v Cvetličarni.

