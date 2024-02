Večer kulture, prijateljstva in slovenske besede

9.2.2024 | 18:20

Na oder kulturnega doma Bučka so stopili prav vsi učenci podružnične šole Bučka.

Jože Kapler

Osrednja gostja je bila Vesna Draginc (na levi).

Mladi folklorniki so navdušili.

Bučka - Kulturni praznik ni šel mimo niti na Bučki. Na predvečer Prešernovega dneva je Podružnična šola Bučka v sodelovanju z lokalno skupnostjo in tamkajšnjim kulturnim društvom pripravila prireditev ob slovenskem prazniku.

Poimenovali so jo Večer kulture, prijateljstva in slovenske besede in to je bila tudi rdeča nit prireditve, pravi Urška Picek.

Slovenska himna pevske skupine Vokalnih 5 je poudarjala povezanost in prijateljstvo med narodi. Dekleta so se predstavila s pesmimi Domača hiša, Ti si moja ljubezen in Pepelka.

V nagovoru gospoda župana Jožeta Kaplerja je bilo slišati pravo poroštvo naše prihodnosti in skrb za ohranjanje smisla. Osrednja gostja prireditve je bila Vesna Draginc, avtorica slikanice Palček Migetalček in čarobni čeveljčki, je v pogovoru s Saro Cizelj povedala marsikaj zanimivega o nastanku slikanice, osrednji temi in vrlinah glavnega junaka pravljice.

Kulturno prireditev so oblikovali prav vsi učenci podružnične šole. Najmlajši so razmišljali o kulturi, zapel je otroški pevski zbor pod vodstvom Luke Lenarta, nastopili so mladi bučenski folklorniki, ki pod vodostvom Anke Blatnik Gorenc ohranjanjajo naše plesno in glasbeno izročilo.

Nekaj učencev je medse povabilo pravega Palčka Migetalčka in kot pravi prijatelji so mu z nasveti pomagali skozi življenje.

Zbrane je nagovoril predsednik KD Bučka Slavko Pungeršič in poudaril pomen povezovanja šole in skupnosti, ki ustvarjata kulturno in socialno središče kraja.

Posebna zahvala gre poleg soustvarjalcem prireditve še članicam Društva podeželskih žena Bučka, ki so ob koncu za obiskovalce pripravile pravo kulinarično presenečenje.

L. M., foto: Aleš Pungeršič

Galerija