Z zmago v Šempetru v četrtfinale pokala

9.2.2024 | 11:15

Foto: MOK Krka

Šempeter - Odbojkarji Krke so v Šempetru odigrali tekmo 1/8 finala Pokala Slovenije s tamkajšnjim SIP-om. Novomeščani so upravičili vlogo favorita in so tekmo dobili s 3:0 (16, 16, 20). S to zmago so si že prislužili napredovanje v 1/4 finale, nasprotnika pa bo določil ponedeljkov žreb.

Krkaši pogled že obračajo na sobotno prvenstveno tekmo. Na sporedu je namreč tekma 6. kroga zelene skupine, Novomeščane pa čaka še en obračun s SIP-om. Tekma bo v novomeški dvorani Marof, začela pa se bo ob 18. uri.

Vsi rezultati osmine finala:

MOK Kočevje : ACH Volley Ljubljana 0:3 (17:25, 20:25, 17:25)

Žirovnica : Hiša Na Kolesih Triglav 0:3 (10:25, 10:25, 13:25)

Lubnik : Maribor 0:3 (14:25, 17:25, 18:25)

Calcit Volley II : Aplacem Kanal 0:3 (22:25, 20:25, 22:25)

Radenci : Calcit Volley 0:3 (19:25, 19:25, 11:25)

Fužinar mladi : Fužinar Sij Metal Ravne 3:1 (10:25, 25:21, 25:20, 25:21)

SIP Šempeter : Krka 0:3 (16:25, 16:25, 20:25)

Črnuče : Panvita Pomgrad 1:3 (24:26, 25:21, 12:25, 18:25)

M. K.