FOTO: Prijeli devet tihotapcev ljudi - med brezglavim begom povzročili nekaj nesreč

5.2.2024 | 13:15

Kombi, s katerim je Indijec trčil v Rigoncah (Vse fotografije: PPIU PU Novo mesto)

V tovornem delu kombija se je gnetlo 14 Sircev.

V tem avtodomu so se skrivali turški državljani.

V petek okoli 9.30 je na mejni prehod Rigonce na vstop v Slovenijo pripeljal voznik kombija Fiat ducato italijanskih registrskih oznak. Ko je opazil policiste, je zapeljal na prometni pas, namenjen izstopu iz Slovenije, potem pa s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo do naselja Rigonce, kjer je izgubil oblast nad vozilom in silovito trčil v kamnito ograjo (s fotografijami smo o tej nesreči že poročali). 24-letnemu vozniku, državljanu Indije, so odvzeli prostost in ga pridržali. V tovornem delu kombija je prevažal 14 državljanov Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Policisti so na kraj poklicali reševalce, ki so oskrbeli pet tujcev, poškodovanih v prometni nesreči.

Na območju Slovenske vasi so policisti v petek nekaj po 16. uri kontrolirali voznika avtodoma portugalskih registrskih oznak. 53-letni voznik iz Litve in 52-letni sopotnik iz Poljske sta v avtodomu v majhnem pomožnem prostoru poleg rezervnega kolesa prevažala tri državljane Turčije.

Tihotapec je na begu trčil v krožišču Drnovo. V avtu je bila Turkinja s tremi otroki.

V soboto nekaj pred 19. uro so na območju Slovenske vasi ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Audi. Znakov policistov ni upošteval in je z veliko hitrostjo nadaljeval z vožnjo, zapeljal na avtocesto, kjer je vozil s hitrostjo 240 km/h, potem pa zapustil avtocesto, v krožišču Drnovo zaradi prevelike hitrosti povzročil prometno nesrečo in peš pobegnil. Tihotapca so policisti izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za 34-letnega državljana Romunije, ki je v vozilu prevažal 31-letno državljanko Turčije in njene tri otroke. Lažje poškodovane potnike so reševalci oskrbeli.

Pred policisti je bežal tudi voznik renojevega traffica.

V tovornem delu je prevažal 13 Turkov, med njimi pet otrok.

V noči na nedeljo so na območju Jesenic na Dolenjskem ustavljali voznika kombija Renault traffic. Tudi on znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo po travniku, kjer je obstal. 28-letnega državljana Srbije so prijeli in mu odvzeli prostost. V kombiju je prevažal 13 državljanov Turčije. Med tujci je bilo pet otrok. V bližini so izsledili in prijeli še voznika osebnega avtomobila Fiat punto, 27-letnega državljana Srbije in dva sopotnika, prav tako državljana Srbije. Ugotovljeno je bilo, da so prav tako sodelovali pri tihotapljenju državljanov Turčije.

Včeraj nekaj pred 21. uro so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW 525 avstrijskih registrskih oznak. 26-letni državljan Romunije je prevažal pet državljanov Sirijeo.

Devetim tihotapcem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami so jih privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so sicer poleg vseh omenjenih med 2. 2. in 5. 2. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Čatež ob Savi, Jesenice, Globoko, Dvorce) prijeli še 129 državljanov Sirije, 32 državljanov Afganistana, 28 Konga, 26 Maroka, 22 Rusije, štiri državljane Pakistana, Nepala, Indije in Turčije, tri državljane Bangladeša, dva državljana Somalije in Egipta, državljana Sierra Leoneja, Kameruna, Alžirije in Kazahstana. Na območju PP Črnomelj (Zilje, Vinica, Suhor, Stari trg ob Kolpi, Preloka, Pribinci, Draga pri Sinjem vrhu, Dolnji Suhor pri Vinici, Žuniči, Sečje selo) so prijeli 49 državljanov Sirije, 45 Maroka, sedem državljanov Sudana, pet državljanov Afganistana in državljana Somalije.

Trčil v peško in pobegnil

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča na Prvomajski ulici v Sevnici. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila znamke Škoda, srebrne barve, na prehodu za pešce trčil v 30-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto, in pobegnil s kraja nesreče. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so našli in zasegli avtomobil, poškodovan v nesreči. Okoliščine nesreče še preiskujejo, zoper povzročitelja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Hudo poškodovan voznik električnega skiroja

Včeraj okoli 17.30 se je zgodila nesreča na Mladinski ulici v Brežicah. 38-letni voznik električnega skiroja je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad skirojem, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, vse okoliščine nesreče pa policisti še preiskujejo.

Pijan vpil in žalil

Policiste PP Krško so v noči na soboto poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Krškem, kjer je pijan moški motil javni red in mir, vpil in žalil družinske člane. 42-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Med 30. 1. in 2. 2. je v Cerkljah ob Krki nekdo vlomil v skladiščne prostore podjetja in ukradel več kovinskih predmetov v vrednosti okoli 7.000 evrov.

V Birčni vasi je v soboto popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je več kosov orožja in naboje. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na Nahtigalovi ulici v Novem mestu je med 3. 2. in 4. 2. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na mejni prehod s ponarejenimi bankovci

V soboto je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Audi A3 poljskih registrskih oznak. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo. Pri pregledu prtljage 25-letnega voznika, državljana Romunije in Moldavije, so našli 69 bankovcev po sto evrov. Ugotovili so, da gre za ponaredke. Zasegli so jih, 25-letniku odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 2. 2. in 5. 2. posredovali v 188. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 582 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval voznik električnega skiroja, in 16 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 27. kršitev javnega reda in miru in v Krškem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, povzročitve splošne nevarnosti, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreče pri delu, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.