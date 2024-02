FOTO: V nesreči udeleženih 15 oseb, trije poškodovani

2.2.2024 | 18:30

Zaradi nesreče je bila cesta v Rigoncah več ur zaprta za ves promet. (Fotografije: PGE Krško)

Dopoldne ob 9.37 je v Rigoncah, občina Brežice, kombinirano vozilo, ki je prevažalo ilegalne migrante, zapeljalo s ceste in se zaletelo v ograjo stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin in s tehničnimi sredstvi nudili pomoč policiji.

V nesreči je bilo udeleženih petnajst oseb, tri poškodovane so oskrbeli reševalci NMP Brežice.

Nevarne najdbe

Ob 9.42 je na Turjaku v občini Velike Lašče občan pri gradbenih delih naletel na neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehnika sta pregledala teren in odstranila italijansko minometno mino, kalibra 45 milimetrov, 11 kosov pehotnega streliva, kalibra 7,9 milimetrov in 3 kose pehotnega streliva, kalibra 8 milimetrov. Nevarne najdbe iz obdobja 1. svetovne vojne sta na kraju najdbe uničila.

Do onemoglega

Ob 10.49 so v naselju Jurjevica v občini Ribnica gasilci PGD Ribnica odprli vrata stanovanjskega objekta in omogočili dostop reševalcem NMP do onemogle osebe.

M. K.