V SB NM nadure odklonilo 45% zdravnikov; potem še lahko delajo pri zasebnikih?

1.2.2024 | 18:50

Novo mesto - Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan je povedala, da je v njihovi bolnišnici preklic soglasij za delo preko rednega delovnega časa doslej podalo 99 od skupaj 228 zdravnikov, kar predstavlja 45 odstotkov vseh zdravnikov. Umiki soglasij začnejo veljati 1. marca in če bo do takrat stavka še trajala, bodo spremenili organizacijo dela tako, da bodo zdravnike razporedili v izmensko delo.

Kot je dejala Kramar Zupan, bodo šli po prioritetah glede na delovno mesto, pri čemer bodo najprej pokrili delovišča na urgenci, nato dežurstva, nato hospital, zatem pa še operativne posege in specialistične ambulante. Natančnega razporeda za marec še nimajo, a bo po oceni direktorice verjetno odpadlo do 20 odstotkov nenujnih ambulantnih pregledov in nenujnih operativnih posegov.

Kramar Zupan je dejala, da se jim zdi korektno in prav, da v tem primeru tem zdravnikom umaknejo dovoljenja za delo pri drugih izvajalcih. "Če zaposleni zdravniki dajo preklic soglasja lastni bolnišnici, potem je nekorektno in nehigienično, da bi delali v dodatnem delu izven bolnišnice," je dodala.

Poslanci koalicijskih strank ministrstvo pozivajo, naj preveri, ali še vedno obstaja pravna podlaga za veljavnost soglasij zdravnikom za opravljanje dela pri drugih izvajalcih.

V pobudi so poslanci strank Gibanja Svoboda, SD in Levice spomnili, da se stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides iz tedna v teden zaostruje. Posledice dejanj stavkajočih zdravnikov in zobozdravnikov v največji meri čutijo najbolj ranljivi, to so pacientke in pacienti, saj zaostrovanje stavke vpliva na njihovo zdravje in življenje. "V javnosti se že pojavljajo opozorila o številnih zlorabah, med drugim naj bi zdravniki zavračali obravnavo pacientov v okviru svoje službe v javnih zdravstvenih zavodih in jih celo napotovali v svoje zasebne ordinacije, kjer jim ponujajo samoplačniške storitve," so navedli.

Zaslužek na račun rušenja javnega zdravstva je stavkajočim zdravnikom in zobozdravnikom po navedbah koalicijskih poslancev omogočen preko podanih soglasij za opravljanje dela pri drugem izvajalcu ali za delo kot samostojnim izvajalcem, ki so urejena v zakonu o zdravstveni dejavnosti. Soglasje k takem opravljanju dela mora podati direktor javnega zdravstvenega zavoda za največ 12 mesecev, in sicer vedno, kadar so izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji. Med drugim zdravstveni delavec, ki se mu soglasje poda, ne sme odklanjati nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela v javnem zdravstvenem zavodu.

