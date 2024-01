Izplačane bodo za 8,2 odstotka višje pokojnine

31.1.2024 | 09:30

Simbolna slika (Foto: Dreamstime)

Upokojenci bodo danes prejeli pokojnine za januar, ki bodo delno redno usklajene za 8,2 odstotka. Prav tako bodo za toliko višja invalidska nadomestila. Pokojninski zavod bo za tokratno uskladitev namenil na mesečni ravni 46,8 milijona evrov, na letni ravni pa 562 milijonov evrov, je dejal generalni direktor zavoda Marijan Papež.

Zagotovljena pokojnina, ki je najnižji znesek za upokojence s polno delovno dobo, bo izplačana v višini 744 evrov, najnižja pokojnina bo znašala 335 evrov, najnižja invalidska pokojnina pa 466 evrov, je povedal generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) Marijan Papež.

Kdor je imel denimo do zdaj pokojnino v višini 800 evrov, bo danes imel na računu 865 evrov, torej 65 evrov več.

Ovdoveli pa višjih pokojnin ne bodo imeli le zaradi delne uskladitve, ampak tudi zaradi decembrskih sprememb zakonodaje. Kot opozarjajo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bodo vdove oziroma vdovci z izpolnjenimi pogoji tako prejeli pokojnino v višini seštevka svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter zneska osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine.

Zaradi omenjenih sprememb so na boljšem tudi delovni invalidi, ki delajo krajši delovni čas. Pokojninska osnova se jim namreč od januarja izračunava na podlagi plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za poln delovni čas. To pomeni višjo osnovo in posledično višjo pokojnino.

Ko bodo sredi februarja znani statistični podatki o rasti plač in cen življenjskih potrebščin, bo izvedena tudi redna uskladitev pokojnin v skladu s sistemskim zakonom, pri čemer se bo poračunala delna uskladitev.

Glede na zadnje objavljene podatke Zpiza je upokojencev iz obveznega zavarovanja skupno nekaj čez 638.800. Od tega je starostnih upokojencev skoraj 484.400.

STA; M. K.