Odbojkarji Krke za zmago znova potrebovali štiri nize

28.1.2024 | 11:30

Novomeški odbojkarji so goste iz Kanal velikokrat zaustavili z blokom.

Novo mesto - Novomeški odbojkarji so v tako imenovani zeleni skupini še tretjič zmagali s 3:1. Potem ko so ugnali Šempeter in Črnuče, so bili sinoči doma boljši še od Alpacem Kanala. K uspehu Krke sta veliko prispevala kapetan Martin Kosmina, ki je na položaju sprejemalca dosegel 24 točk, štiri manj pa je prispeval korektor Miha Bregar. Dobro ju je razigral podajalec Primož Mejal, ki se je šele v četrtek pridružil moštvu.

V prvem nizu sta bili ekipi izenačeni do 10. točke, nato pa so pobudo prevzeli domači, ki so z dobro igro v obrambi in učinkovitim napadom uvodni niz dobili s 25:21. Tudi v drugem nizu je bila slika na igrišču podobna, Novomeščani so sredi niza nekoliko pobegnili, prednost pa zadržali do konca.

Odbojkarji Kanala kljub zaostanku z 0:2 niso popuščali in so v tretjem nizu s servisi še bolj pritisnili na Krkin sprejem. Domači so naredili tudi več napak v napadu, kar so gosti znali izkoristiti; ob vodstvu z 19:12 je bilo jasno, da bo potreben še četrti niz.

Gostje so po uspešnem napadu uspeli izenačiti na 20:20, v zaključku tekme pa so bili krkaši bolj zbrani. Odlično je deloval tudi blok, najprej je roke dobro srednji bloker postavil Luka Lindič, nato pa še Martin Kosmina. Zadnjo točo je z asom za 25:21 postavil Nejc Kožar, ki je taktično na servisu zamenjal Miho Bregarja.

»Glede na to, da sem s fanti prvič treniral v četrtek, sem zelo zadovoljen. Ni lepše začeti, kot pa z zmago, sploh proti Alpacemu, ki je vodilna ekipa zelene skupine. Menim, da imamo v igri še precej rezerv, ampak glede na to, kako malo časa smo skupaj, je bilo tole danes super. Zelo sem zadovoljen z igro, predvsem pa s tem, da smo se s fanti super ujeli,« je po tekmi dejal novinec v ekipi Krke Primož Mejal.

1. DOL, zelena skupina, 4. krog:

Krka : Alpacem Kanal 3:1 (21, 20, -17, 21)

Sip Šempeter : Šoštanj Topolšica 3:1 (-12, 19, 27, 15)

Špan Brezovica : Črnuče 1:3 (-23, 21, -22, -22)

Lestvica:

1. Krka 3 3 0 9:3 15

2. Alpacem Kanal 3 2 1 7:3 15

3. Šoštanj Topolšica 3 2 1 7:5 14

4. Špan Brezovica 3 0 3 3:9 7

5. Sip Šempeter 3 1 2 4:7 6

6. Črnuče 3 1 2 4:7 3

Besedilo in fotografije: R. N.

