Lepa zmaga na zahtevnem gostovanju

11.1.2024 | 08:20

Foto: KK Podčetrtek

Podčetrtek - Košarkarji Krke so v 15. krogu lige Nova KBM premagali Terme Olimia z 98:76 (22:17, 49:38, 73:54).

* Dvorana Podčetrtek, gledalcev 100, sodniki: Španić (Postojna), Škrbec (Kranj), Rebeušek (Celje).

* Terme Olimia Podčetrtek: Pajk 3, Vukotić 7 (2:2), Škorjanc 18, Stoimenov 6 (2:4), Struger 6, Bratož 12, Atanacković 22 (5:5), Livadić 2.

* Krka: Planinić 19 (1:1), Hamilton 11 (2:2), Stergar 14 (1:1), Bobnar 3, Bačvić 10 (2:2), Cerkvenik 14 (4:4), Jurković 11 (1:3), Špan 9, Škedelj 3, Macura 4 (2:2).

* Prosti meti: Terme Olimia Podčetrtek 9:11, Krka 13:15.

* Met za tri točke: Terme Olimia Podčetrtek 13:26 (Škorjanc 4, Bratož 4, Atanacković 3, Pajk, Vukotić), Krka 11:29 (Jurković 2, Cerkvenik 2, Bačvić 2, Škedelj, Špan, Stergar, Hamilton).

* Osebne napake: Terme Olimia Podčetrtek 24, Krka 18.

* Pet osebnih: Macura (33.), Vukotić (39.).

Novomeščani so drugo zmago proti Podčetrtčanom v tej sezoni, trinajsto skupno, dosegli precej lažje kot prvo v Novem mestu (93:92). Vodili so praktično vseh 40 minut, vprašanje zmagovalca pa so rešili pred zadnjo četrtino, ko se je razlika na semaforju povzpela do dvajsetih točk.

Pri Krki se je vseh deset igralcev vpisalo med strelce, šest pa jih je imelo dvomestne številke. Darko Planinić je zbral 19 točk, po 14 pa sta jih dodala Leon Stergar in Miha Cerkvenik.

Na domači strani, ki je zadela 13 trojk s 50-odstotnim metom, sta bila najbolj razpoložena Simo Atanacković z 22 točkami (trojke 3:5) in Gašper Škorjanc z 18 (trojke 4:5).

Izjava po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: »Moram biti zadovoljen s prikazanim. Igrali smo s pravim pristopom in na koncu je razlika mogoče celo malo previsoka. Domači imajo kakovostno moštvo in mogoče so njihov letošnji rezultati malo pod pričakovanji. Če petorki dodamo še Pelka, je to izkušeno moštvo, ki zna igrati. Mi smo tu imeli vedno težke tekme, zato sem zadovoljen, da smo tekmo prelomili že pred zadnjo četrtino.«

Krkaše v naslednjih šestih dneh čakata dve domači tekmi. V nedeljo, 14. 1., ob 17.00 bodo v AdmiralBet ABA ligi gostili Budućnost iz Podgorice, v torek, 16. 1., pa v Ligi Nova KBM Rogaško.

STA; M. K.

