Krkašice izpadle iz pokalnega tekmovanja

7.1.2024 | 09:30

Foto: FB ŽRK Krka

V soboto sta bili na sporedu prvi tekmi četrtfinala Pokala Slovenije za ženske. Napredovanje na zaključni turnir sta si priigrali zasedbi ŽRK Trgo ABC Izola in ŽRK Mlinotest Ajdovščina.

Izolanke, sicer aktualne pokalne podprvakinje, so se napredovanja v polfinale razveselile na Ptuju, kjer so tamkajšnjo prvoligaško zasedbo ugnale z 29:23. Štajerke so gostjam sledile do rezultata 5:5, potem pa so slednje stopile v ospredje in vodstva niso več izpustile iz rok.

Na finalni turnir se je s suvereno predstavo prebil tudi ajdovski Mlinotest. Zasedba, ki je v minuli sezoni osvojila bron, je proti novomeški Krki od prve minute narekoval ritem igre in na koncu slavila visoko zmago s 40:22.

Po sobotnih obračunih sta polfinalni neznanki le še dve. Rešila ju bosta dvoboja med Koprom in Litijo ter Savo Kranjem in Krimom Mercatorjem. Termina tekem še nista znana.

POKAL SLOVENIJE ZA ŽENSKE, ČETRTFINALE

Sobota, 6. januar:

ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : ŽRK KRKA NOVO MESTO 40:22 (19:11)

Abina in Černigoj po 6; Vrček 8 (1), Borišek 4.

STATISTIKA

ŽRK ŽIHER HIŠE PTUJ - ORMOŽ : ŽRK TRGO ABC IZOLA 23:29 (9:13)

Kolenko 9 (1), Petrovič 4; Benigar 9, Simšič (5) in Treven po 6.

STATISTIKA

Termin še ni znan:

ŽURD KOPER : ŽRD LITIJA

RK SAVA KRANJ : RK KRIM MERCATOR

STA; M. K.